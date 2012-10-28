ایجاد مینی جایگاه سوخت راهکار کاهش صف های طولانی سی ان جی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد داوود آبادی با بیان اینکه مهم ترین مشکل در خصوص احداث جایگاه سوخت فراهم کردن زمین مناسب است، بیان کرد: استفاده از زمین های رها شده و بدون مالک در شهر و ورود دیگر دستگاه های اجرایی به این بحث برای نصب دستگاه های متوسط CNGدر ادارات از جمله راهکارهای کاهش صفوف گاز CNGدر شهر به شمار می آید.

وی ضمن تاکید بر ایجاد مینی جایگاه های سوخت اظهارکرد: می توان دربرخی از ادارات ازفضای محوطه های باز آنها برای تامین سوخت خودروها از طریق احداث این نوع جایگاه ها استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد جایگاه CNGتمام اراضی سطح شهر شناسایی شود، افزود: در این زمینه بایدبرنامه ریزی منطقی صورت گرفته وتعاملات با شهرداری برای مکان یابی انجام بگیرد.

داوود آبادی با بیان اینکه شهرداری باید مشارکت خود را برای افزایش تعداد جایگاه های سوخت C.N.Gبیشتر کند، افزود: در حال حاضر در طرح های تفضیلی جانمایی های مناسبی برای جایگاه های سوخت در نظر گرفته شده تا مشکلات این حوزه بر طرف شود.

وی بیان کرد: باید از پتانسیل سرمایه گذاران در زمینه مشارکت درساخت جایگاه های سوخت CNGاستفاده شود.

داوودآبادی با بیان اینکه برای احداث جایگاه های سوخت نیاز به سرمایه زیادی نیست، اظهارکرد: شهرداری می تواند از طریق شناسایی مکان های مناسب برای احداث پمپ بنزین CNGو مشارکت سرمایه گذاران نقش موثری در این زمینه داشته است.

وی با اشاره به اینکه به زودی کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شورا برای رفع چنین موضوعاتی ورود پیدا می کند، افزود: در این خصوص باید دستگاه های مختلف را برای مشارکت و همکاری با شهرداری ترغیب کنیم.