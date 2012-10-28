دومین نشست تخصصی ادبیات میان دینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی ادبیات میان دینی و میان مذهبی سومین همایش باران غدیر با حضور شعرا و نویسندگان ایرانی و خارجی در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.

شاهرخ اورامی، شاعر آیینی اهل سنت کشورمان در این نشست گفت: کاری که مولا علی کرد، مایه وحدت همه فرقه‌ها شده است. امام شافعی پیشوای ما سنی‌ها می‌گوید: دیدم مردم در دریای سرگردانی هستند پس به کشتی محمد و آل او پناه بردم. امام شافعی همچنین می‌گوید علیٌ حبه جنه، قسیم‌النار و الجنه. یعنی اگر می‌خواهی به بهشت برسی و اگر می‌خواهی به جهنم پشت کنی، راهش برگرفتن سپر علی است.

وی گفت: سعی کنیم کاری که مولا در صدر اسلام و زمان خلفای راشدین انجام داد، انجام بدهیم و کارهایی را هم که انجام نداد، انجام ندهیم. در غدیر خم حکم جاری شد و همه هم می‌دانند اما به صلاحدید مولا و هر کاری که آن سه نفر از خلفای راشدین انجام دادند، مولا با آن‌ها نجنگید و تفرفه نیانگیخت. این مهم است که امام ما هم حضرت امام خمینی (ره) گفت رمز پیروزی این انقلاب، وحدت کلمه است و مقام معظم رهبری هم امروز همین رویه را در پیش گرفته است.

این شاعر اهل سنت در ادامه گفت: مولا علی گفت باید همه چیز را قطع کرد تا به توحید رسید و تو ای انسان! جرمی صغیر هستی در عالمی کبیر. یعنی توجه به همین جلمه از مولا و توصیه‌هایش در نهج‌البلاغه کافی است تا با رعایتشان همه ادبیان و مذاهب، علاقه‌مند و محب شوند. علی به تمام معنا عبد خدا بود. همه داستان نماز خواندنش را شنیده‌ایم. بنده خدا بودن یعنی وقتی که سبحان ربی العلی و به حمده را می‌گویم، دیگر خبرم از خود نیست و می‌شود تیر را از پایم بیرون کشید. اگر معنی همین را بفهمیم برای ما کافی است. البته آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.

حجت‌الاسلام زائری دبیر همایش هم در ادامه سخنان اورامی گفت: سخن آقای اورامی ناظر بر همان سخن امام علی (ع) است که فرمود من که پیشوای شما هستم، از دنیا تنها دو دست لباس دارم و با نان جوین سد جوع می‌کنم،. اما شما نمی‌توانید مانند من باشید. پس همین که کمی سعی کنیم مانند امیرالمومنین باشیم، قدم بزرگی است. چون او تمام هستش را برای خدا داد و همه دیدند که فرزندش حسین بن علی (ع) هم برای باقی ماندن اصل دین گفت: اگر دین محمد جز با کشته شدن من باقی نمی‌ماند، پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید.

در ادامه این نشست دهرمندر نات از هندوستان، محمدالهادی الغزی از تونس و محمد اسلم انصاری از پاکستان به بیان سخنانی درباره ادبیات میان دینی و میان مذهبی پرداختند.

مراسم اختتامیه سومین همایش باران غدیر از ساعت 18 امشب در حوزه هنری برگزار می‌شود.