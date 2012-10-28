پیام صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی هفته گذشته ذوبآهن مقابل پیکان قزوین اظهار داشت: همه کسانیکه بازی ذوبآهن را دیده بودند، قبول داشتند که ذوبآهن در این بازی واقعا مستحق پیروزی بود و به دلیل بدشانسی نتوانست از موقعیتهای خود استفاده کند.
وی ادامه داد: همه میدانند که ذوبآهن از زمان حضور فرهاد کاظمی تغییرات فنی بسیاری در ترکیب خود داشته و شرایط تیم ما متحول شده است. ما با حضور کاظمی فوتبال را یاد گرفتیم و مطمئنم نقاط ضعف تیم در بازیهای آینده از بین خواهد رفت.
مهاجم ذوبآهن بیان داشت: تیم ما در بازی با پیکان موقعیتهای بسیاری برای گلزنی داشت اما روی یک اشتباه گل دوم را دریافت کرد و مجبور شد به یک امتیاز اکتفا کند اما مطمئن باشید مقابل راهآهن هر سه امتیاز بازی را ازآن خود خواهیم کرد.
وی در مورد جایگاه ذوبآهن در جدول ردهبندی لیگ برتر اضافه کرد: همه میدانند که جایگاه ذوبآهن در جدول ردهبندی اینجا نیست و تیم ما به صدر جدول تعلق دارد و مطمئنم ذوبآهن با ارائه بازیهای خوب و کسب نتایج مناسب بار دیگر به صدر جدول باز خواهد گشت.
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