راه اندازی زمین مینی گلف در منطقه 5 شهرداری شیراز/ افتتاح دو سالن ورزشی

قاسم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای برنامه های ورزشی در سطح منطقه پنج که یکی از مناطق محروم شهر شیراز است از مهم ترین دلایل راه اندازی زمین مینی گلف محسوب می شود.

افتتاح دو سالن ورزشی

وی همچنین از افتتاح دو سالن ورزشی در منطقه پنج شهرداری خبر داد و افزود: سالن سرپوشیده رحمت به متراژ یک هزار و 500 متر مربع و هزینه 800 میلیون تومان در اوایل سال 92 آماده بهره برداری است.

شهردار منطقه پنج اضافه کرد: سالن سرپوشیده نواب صفوی نیز با متراژ یک هزار و 700 متر مربع و هزینه یک میلیاردو 200 میلیون تومان در دست ساخت است که تا پایان سال شاهد افتتاح فاز اول این مجموعه ورزشی خواهیم بود.

اکبری یادآور شد: تنها سالن های ورزشی در دست ساخت شهرداری شیراز در سال جاری دو مجموعه ورزشی سرپوشیده منطقه پنج است.