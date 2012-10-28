حسینی: یارانه معوقه 6 ماه اخیر مطبوعات تا هفته آینده پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها بعدازظهر امروز یکشنبه 7 آبان با حضور محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و دبیر کل کمیته ملی المپیک و سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دست اندرکاران این نمایشگاه و نیز مهمانان خارجی آن در مصلی بزرگ تهران افتتاح شد.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین گشایش این رویداد رسانه ای ابراز امیدواری کرد: امسال با توجه به افزایش تعداد غرفه ها از 570 غرفه به 830 غرفه شاهد حضور فعالتر اصحاب رسانه در نمایشگاه باشیم.

وی همچنین از دست اندرکاران نمایشگاه نوزدهم به دلیل استفاده بهینه از همه فضای شبستان قدردانی کرد.

حسینی با اشاره به برخی اظهارنظرها در مورد برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تاکید کرد: شنیدم که بعضی ها گفته بودند اگر در این شرایط اقتصادی هزینه های برگزاری نمایشگاه مطبوعات به خود مطبوعات اختصاص یابد و در نتیجه نمایشگاه برگزار نشود، بهتر است، در حالی که چنین نیست. به هر حال فضایی که برپا شده در نهایت نفعش به خود مطبوعات می رسد.

وزیر ارشاد تخصیص 500 ملیون تومان بن برای خرید و اشتراک نشریات را در نمایشگاه امسال را یک کمکی اساسی به اقتصاد رسانه ها توصیف کرد.

وی همچنین با اشاره به تاخیر طولانی مدت در پرداخت یارانه مطبوعات گفت: سعی می کنیم تا پایان نمایشگاه خبرهای خوشی برای اصحاب رسانه داشته باشیم.

حسینی اجمالا یادآور شد: سعی می کنیم تا پایان هفته جاری و نهایتا تا اوایل هفته آینده یارانه معوقه 6 ماهه گذشته را به حساب همه مطبوعات واریز کنیم. من امروز بعدازظهر هم در جلسه هیئت دولت به سایر مسئولین تاکید می کنم که علیرغم وجود مشکلات اقتصادی بحث صرفه جویی را به حوزه مطبوعات تسری ندهند و برعکس به این حوزه بیش از پیش کمک شود.

وزیر ارشاد با اشاره به تاکید رهبری در مورد ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی از رسانه ها خواست ابعاد مختلف این موضوع را برای تنویر افکار عمومی مورد توجه قرار دهند.

وی در ادامه با برشمردن بخشی از برنامه های نمایشگاه امسال از جمله نمایشگاه عکس مطبوعات، گرافیک مطبوعاتی و عکاسی شهروندی در خصوص برنامه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای تاسیس موزه مطبوعات هم گفت: امیدواریم به زودی یک جای ثابتی برای موزه مطبوعات فراهم شود تا در آن شاهد سیر تکوینی مطبوعات از مشروطه تا به حال باشیم.

حسینی همچنین از همه مسئولان و شخصیت های کشوری برای حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها دعوت کرد و گفت: گاهی اوقات این عزیزان گلایه هایشان را از رسانه ها به ما می گویند. بهتر است بیایند و رودررو و مستقیم این مسائل را با رسانه ها در میان بگذارند.

وزیر ارشاد ادامه داد: همچنین باید گلایه های مطبوعات را هم شنید، نه اینکه یک طرفه به قاضی برویم. جامعه مطبوعاتی ما هم حرف های جدی دارد که باید شنیده شود.

حسینی قالب نیروهای مطبوعاتی ایران را افرادی متعهد دانست که به گفته او نه برای امرار معاش بلکه از سر علاقه و عشق به این حرفه وارد کار رسانه شده اند.

وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدهای خارجی بر حضور ارتباط تنگاتنگ و صمیمی رسانه ها، مسئولان و مردم تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری گفت: شکل گیری یک فضای عقلانی به انتخاب بهتر مردم کمک می کند.

وزیر ارشاد در مورد مشکلات کاغذ روزنامه ها گفت: ما پیگیر این مسائل هستیم و ان شاءالله در این نمایشگاه هم به این موضوع و دیگر مشکلات مرتبط با رسانه ها پرداخته شود.

حسینی همچنین از برگزاری دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات جهان اسلام در روز سه شنبه هفته جاری و در مراسمی با حضور رئیس جمهور در وزارت کشور خبر داد.