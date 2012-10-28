36 محموله دام قاچاق درخراسان جنوبی توقیف شد

محمد علی رضایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توقیف این محموله ها هزار و 341 راس دام قاچاق کشف شد که از استان سیستان و بلوچستان وارد استان شده بود.

وی گفت: خشکسالی‌ های پیاپی، هم‌ مرز بودن با کشور بحران زده افغانستان و همجواری با استان سیستان و بلوچستان خطر تردد دام غیرمجاز و ورود انواع بیماری‌ ها به استان خراسان جنوبی را افزایش داده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از جریمه 10 میلیون ریالی برای قاچاقچیان دام در محاکم قضایی استان خبر داد و تصریح کرد: دام و تولیدات دامی پس از نفت دومین سرمایه کشور محسوب می ‌شود و حفظ و حراست از این سرمایه مهم از وظایف اصلی دامپزشکی است.

رضایی، با اشاره به وجود یک ‌میلیون و 508 هزار و 919 رأس دام سبک و سنگین در خراسان جنوبی ادامه داد: تأمین بهداشت دام و فرآورده‌های دامی مهم ‌ترین هدف دامپزشکی استان در سال جاری است.

وی اظهار کرد: سال گذشته 141 محموله به ظرفیت 3 هزار و 468 رأس دام سبک و سنگین در سطح استان کشف شده است.

رضایی با بیان اینکه منشأ 70 درصد بیماری ‌های نوظهور در انسان و دام فرآورده‌های دامی است، بیان داشت: بیماری ‌هایی همچون جنون گاوی، تب مالت و آنفولانزای فوق حاد پرندگان از جمله این بیماری‌ها است.

وی وضعیت خراسان جنوبی را با وجود 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور همسایه شرقی افغانستان مطلوب دانست و اضافه کرد: وضعیت استان را در ارتباط با پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک و بیماری‌های دام بسیار مطلوب است.