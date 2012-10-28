  1. استانها
  2. البرز
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

جوادی نیا:

جشنواره مشترک ورزشی به توسعه ورزش همگانی کمک می کند

جشنواره مشترک ورزشی به توسعه ورزش همگانی کمک می کند

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی استان البرز گفت: جشنواره مشترک بین هئیت های ورزشی استان البرز به توسعه ورزش همگانی کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران جوادی نیا بعد از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی به منظور برگزاری جشنواره مشترک بین هشت هیئت ورزشی استان که در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج برگزار شد، اظهارداشت: برگزاری جشنواره مشترک بین هیئت های ورزشی استان در راستای معرفی رشته ها و همچنین توسعه ورزش همگانی بسیار موثر است.

وی ادامه داد: در این جشنواره می توان مردم را با رشته های مختلف آشنا کرد و اطلاعات و آموزش مقدماتی داد.

رئیس هیئت کبدی استان البرز تصریح کرد: هئیت همگانی، ژیمناستیک، جودو، هیئت روستایی و عشایری، کبدی و انجمن ورزشی و ... هشت هیئت شرکت کننده در این جشنواره را تشکیل می دهند.

جوادی نیا گفت: هر هیئت در این جشنواره می تواند در مدت زمان تعیین شده رشته ورزشی خود را به شهروندان البرزی معرفی کند.

رئیس هیئت کبدی استان البرز اظهار داشت: این جشنواره یک کار گروهی و بسیار خوب و بزرگ است که تاثیر خوبی در معرفی رشته های ورزشی به جامعه خواهد داشت.

جوادی نیا افزود: برگزاری جشنواره به صورت مشترک دارای هزینه کمتر نیز خواهد بود.
 

کد مطلب 1730659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها