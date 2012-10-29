دولت برای ادامه سفرهای استانی انگیزه ندارد

سید هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت نتوانست وعده های خود را در سفرهای استانی محقق کند، تاکید کرد: رئیس جمهور در ابتدای دولت نهم با سفرهای استانی و دیدار با مردم فضای خوبی را ایجاد کرد، اما اشتباه بزرگ دولت در سفرهای استانی مصوباتی بود که مطابق توانمندی های دولت نبود.



نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : دولت در سفر های استانی اجرای پروژه های عمرانی مطالعه نشده ای را به تصویب رساند که گرچه ناشی از نیاز جامعه بود اما مطابق با توانمندی های دولت نبود.



وی ادامه داد: بنابراین حجم زیادی از نیازهای مردم در سفرهای استانی تبدیل به مصوبه شد که بسیاری از این پروژه ها عملیاتی نشد.



حسینی خاطر نشان کرد: درهمان زمان بنده در استان مازندران مدیر کل بودم و به استاندار نامه نوشتم که این حجم از مصوبات با توجه به اعتبارات و امکانات کشور قابلیت اجرا ندارد.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر پروژه های بزرگ سفرهای استانی نیمه تمام مانده اند و اگر پروژه ای هم به اتمام رسیده به موازات آن تعداد زیادی از پروژه های نیمه تمام رها شده اند.



وی با بیان اینکه دولت انگیزه خود را برای سفرهای استانی از دست داده است تاکید کرد: در دولت دهم ادامه سفرهای استانی فایده ای نداشت چون پروژه های زیادی از دولت نهم باقی مانده که به دلیل کمبود اعتبارات هنوز اجرایی نشده است.



حسینی افزود: دولت دهم در ماه های پایانی پروژه های مهر ماندگار را برای به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام آغاز کرده است.



