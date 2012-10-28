میانگین سنی زندانیان یزد؛ 20 تا 35 سال/ آمار جرائم زیبنده "دارالعباده" نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حیدری در همایش نقش مساجد و بقاع متبرکه در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی که در اردکان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 200 نفر در زندانهای استان یزد به دلیل انجام جرائم مختلف زندانی هستند که میانگین سنی این افراد جوان و در رده سنی 20 تا 35 سال است.

وی افزود: این در حالی است که جوانانی که می توانند نقش سازنده ای در جامعه داشته باشند، هم اکنون هب دلیل انجام جرم در زندانهای یزد تحمل کیفر می کنند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار جرائمی نظیر سرقت در استان یزد بیان داشت: در شش ماهه اول سال جاری، سرقت در شهرستانی نظیر اردکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است به طوری که در شش ماهه اول سال 90 حدود 292 پرونده و در شش ماهه اول سال جاری 318 پرونده در این زمینه در اردکان تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: این آمار زیبنده استان مذهبی یزد نیست و چنانچه احساس امنیت در جامعه از بین برود، مردم نمی‌توانند زندگی خوبی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تلاش بیشتری داشته باشند، افزود: برای عبرت زندانیان و مجرمان، بسیاری از احکام با حضور آنها اجرا می‌شود تا پس از آزادی نسبت به این جرائم اقدام نکنند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: روحانیون باید در راستای تحکیم بنیان خانواده نقش بیشتری در جامعه ایفا کنند، زیرا طلاق، پایه و اساس بسیاری از جرائم در جامعه است.

این مسئول مواد مخدر را یکی از مشکلات اساسی جامعه ذکر کرد و افزود: در شهرستان اردکان طی دو ماهه نخست سال جاری، 150 فقره پرونده در زمینه مواد مخدر تشکیل شده که امیدواریم با تلاش دستگاه قضایی و ماموران نیروی انتظامی این معضل به طور کلی از جامعه ریشه‌کن شود.