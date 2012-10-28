کارگاه آموزشی گل و مرغ در حوزه هنری البرز برگزار می شود

محمد مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: کارگاه دو روزه آموزشی گل و مرغ با حضور استاد امیرحسین آقامیری در نگارخانه حوزه هنری استان البرز برگزار میشود.
وی افزود: در این کارگاه دو روزه مباحث تئوری و عملی شکلگیری و رنگآمیزی طرح گل و مرغ بررسی میشود.
وی تصریح کرد: این کارگاه با هدف رشد و ارتقای هنر سنتی تذهیب در شاخه گل و مرغ و ایجاد بستری مناسب جهت پیشرفت هنرجویان این رشته هنری در روزهای 8 و 9 آبانماه از ساعت 15 لغایت 18 در نگارخانه حوزه هنری استان البرز دایر خواهد شد.
مهرابی تاکید کرد: علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند با شماره تلفن 34473011 تماس گرفته و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.artalborz.ir مراجعه کنند.
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