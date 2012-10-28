اردوی راهیان نور تاثیری در نمره آمادگی دفاعی دانش آموزان ندارد

حسین هژبری با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که گفته شده 4 نمره درس آمادگی دفاعی در مدارس در صورت اعزام به اردوهای راهیان نور به نمره دانش آموز لحاظ می شود، گفت: درس آمادگی دفاعی برای دیروز یا امروز نیست و سالیان سال است که این کتاب تدریس می شود. بنده این گفته را کاملا رد می کنم زیرا هیچ اجباری در اعزام دانش آموزان به راهیان نور نداریم. البته باید این را بگویم که اگر وارد هر مدرسه ای شوید دانش آموزان از هرگونه اردویی استقبال می کنند چه ادوی فرهنگی و سیاحتی و زیارتی باشد و چه راهیان نور.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: برای اثبات این گفته باید بگویم که سال گذشته 30 درصد دانش آموزان درخواستی برای اعزام به اردوی راهیان نور نداشتند ولی نمره آنها در آمادگی دفاعی تاثیری نداشته است.

هژبری در مورد ترغیب دانش آموزان به نماز و اجباری بودن نماز در برخی از مدارس گفت: ترویج نماز در مدارس با قوت در حال اجراست و دانش آموزان هم استقبال خوبی کرده اند البته بستگی به بها دادن مدرسه به این امر دارد.

وی گفت: شاید در برخی موارد به دلیل کوچک بودن نمازخانه نوبت دهی کنند و مدیر دانش آموزان را به اجبار به نماز ترغیب کند که این هم کار صحیحی نیست ولی باید بگویم که هم اکنون با داشتن 45 هزار نمازخانه، 21 هزار امام جماعت و 34 هزار دانش آموز و فرهنگی به عنوان پیش نماز در مدارس فعال هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در مورد تشکلهای دانش آموزی و تقویت دانش آموزان به فعالیتهای تیمی و گروهی گفت: شعار من همیشه دانش آموز باوری و دانش آموزی یاوری است. ما هم اکنون چهار میلیون و 500 هزار دانش آموز جزو بسیج دانش آموزی، 500 هزار نفر جزو اتحادیه انجمنهای اسلامی و یک میلیون نفر در سازمانهای هلال احمر داریم. همچنین 609 هزار نفر هم عضو شوراهای دانش آموزی هستند و زیرساختها برای عضویت دانش آموزان در تشکلهای دانش آموزی به خوبی انجام شده است.

وی گفت: یکی از طرحهای خوبی که انجام شده طرح یاوران مدرسه است که 12 برنامه اعم از مدیریار، کتاب یار، مربی یار و... برای بازتعریف نقش دانش آموزان در اجتماع و مدرسه انجام داده ایم تا دانش آموزان در فعالیتها حضور داشته باشند. به عنوان نمونه هم اکنون 30 هزار خبرنگار دانش آموز در خبرگزاری دانش آموزی همکاری می کنند ولی باز هم با نقطه ایده آل فاصله داریم. ولی با اجرای این طرح امیدواریم وضعیت توانمند سازی دانش آموزان در تشکلهای اجتماعی و مدرسه بهتر از گذشته شود.