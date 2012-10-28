جلوگیری از واژگون شدن سکوی خبرنگاران در رونمایی از تمبر مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها بعدازظهر امروز یکشنبه 7 آبان در مصلای بزرگ تهران گشایش یافت. این برنامه با حاشیههایی نیز همراه بود که به برخی از آنها اشاره میشود.
این برنامه راس ساعت 14 و دقایقی پس از آنکه وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی او به سالن آمدند، با قرائت قرآن توسط کریم منصوری و در در قسمت انتهایی شبستان آغاز شد.
دو ردیف از صندلیهای سالن را برای مهمانان خارجی تدارک دیده بودند که محمدناصر حقیقت سرپرست ادارهکل رسانههای خارجی وزارت ارشاد شخصاً مامور نگهبانی از این صندلیها بود، مبادا افرادی غیر از خارجیها در آنها جای بگیرند.
در میانه صحبتهای محمدزاده رئیس نمایشگاه، محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و دبیرکل کمیته ملی المپیک وارد سالن شد.
پیش از آنکه وزیر ارشاد سخنرانی خود را آغاز کند، از تمبر مطبوعات و نیز سامانه اینترنتی اشتراک مطبوعات با حضور وی رونمایی شد.
ازدحام عکاسان روی سن حین انجام این دو برنامه، به حدی بود که نزدیک بود سکوی تدارک دیده شده برای آن فرو ریزد؛ ظاهراً مسئولان اجرایی فکر اینجای کار را هم کرده بودند؛ چون یکی از آنها به خبرنگار مهر گفت: ما سکو را دو لایه چیده بودیم تا مبادا بر اثر ازدحام عکاسان، سکو واژگون شود!
از نکات دیگر برای خبرنگارانی که مراسم افتتاحیه را پوشش دادند، سخنرانی طولانی رئیس نمایشگاه بود؛ محمدجعفر محمدزاده 8 صفحه سخنرانی مکتوب خود را از روی نوشته خواند که متن آن 2323 کلمه بود!
ارسال به موقع گزارش افتتاحیه نمایشگاه نوزدهم با توجه به این سخنرانی طولانی برای خبرنگاران دشوار شد. خبرنگار مهر وقتی این موضوع را از شخص محمدزاده جویا شد، او با لبخندی گفت: شاید من دیگر نباشم نمایشگاه برگزار کنم بالاخره باید حرفهایم را بزنم یا نه؟!
وزیر ارشاد پس از پایان سخنرانیاش، روبان افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها را قیچی و بازدید خود را از نمایشگاه - که با ازدحام عکاسان همراه بود - با دیدن نشریات استانی آغاز کرد.
سیدمحمد حسینی در ادامه همچنین غرفههای موزه تاریخ مطبوعات، تاریخ گرافیک مطبوعاتی و سرای روزنامهنگاران ایران را افتتاح کرد.
وی همچنین از کتابهای مطبوعات ایران و نیز سردیس 10 روزنامهنگار فقید شامل شهید سیدمرتضی آوینی، اشرفالدین حسینی، شهید محمود صارمی، جلال آلاحمد، علیاکبر دهخدا، علیاکبر کسمایی، کیومرث صابری فومنی (گل آقا)، شهید سیدحسن شاه چراغی و محمدتقی بهار رونمایی کرد.
نظر شما