نقض آشکار حقوق بشر در آمریکا درپوشش مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس سایتونگ" در تحلیلی به قلم "رابرت ریوارد" از تحلیلگران آمریکایی، به نقض آشکار حقوق بشر در آمریکا بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر به بهانه حفظ امنیت ملی اشاره کرده و نوشت: در حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 برجهای دوقلوی آمریکا در نیویورک توسط گروههای افراطی مورد حمله قرار گرفته و بیش از سه هزار نفر در جریان این حمله بزرگ تروریستی کشته شدند. اما این حمله تروریستی علاوه بر برجهای دوقلو در نیویورک همچنین یکی از نمادهای آمریکا را نیز ویران کرد.

نویسنده در ادامه نوشت: از عواقب این حمله تروریستی ایجاد اختلاف آشکار بین آرمانها و امنیت ملی آمریکا بود. اما نتیجه چه بود؟ امروز آمریکاییها ظاهرا امنیت بیشتری دارند، اما دیگر آزادی گذشته را ندارند.مسئله فاجعه بار و اندوهبار این است که ما می توانستیم شرایطی را خلق کنیم تا با چنین حملات تروریستی مقابله کنیم بدون اینکه قوانین حقوق بشری خود را قربانی کنیم.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه به محدودیتهایی که در آمریکا در سایه به اصطلاح حفظ امنیت ملی ایجاد شده اشاره کرده و در این راستا نگاهی ویژه به محدودیتهایی که در فرودگاههای آمریکا برای مسافران از طرف نیروهای امنیتی ایجاد می شود انداخته و نوشت: همه اینها واکنشهایی است که آمریکا به حملات تروریستی از خود نشان داده است.

نویسنده در ادامه قانون به اصطلاح ضد تروریستی "پاتریوت اکت"Patriot Act را که بعد از حادثه تروریستی یازده سپتامبر از سوی دولت بوش تصویب شد، یک قانون با نامی بسیار مضحک و خنده دار توصیف کرد.

لازم به ذکر است که این قانون که بعد از 11 سپتامبر از سوی دولت بوش تصویب شد به نیروهای پلیس و سازمانهای ضد تروریستی و بعضی از نیروها این اجازه را می دهد تا از تجار و بازرگانان، بیمارستانها و کتابخانه ها درخواست سوابقی را کنند و صحبت کسانی را که مظنون تشخیص بدهند استراق سمع کنند.

این روزنامه آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد: این قانون برای سازمانهای کیفری در آمریکا این امکان را فراهم می کند تا بسیاری از اقداماتی که قبل از حادثه تروریستی 11 سپتامبر اجازه انجام آن را نداشتند در پیش گیرند. در سایه این قانون مهاجران می توانند به گونه ای دیگر از شهروندان آمریکایی رفتار شوند.

بر اساس این قانون سازمانهای امنیتی آمریکا می توانند خانه ها و ادارات افراد مظنون به ترور را مورد بازرسی قرار دهند،ایمیلهای آنها را چک کرده و تلفنهای آنها را شنود کنند. اما تنها افراد مظنون نیستند که موضوع این روشهای بازرسی در آمریکا هستند، بلکه بسیاری از شهروندان با آبرو و خوشنام آمریکایی نیز تحت پوشش امنیت ملی مورد چنین جاسوسی هایی قرار می گیرند.

نویسنده در ادامه تصریح کرد: دموکراسی در آمریکا به سادگی تغییر کرده است.ما دکترین جنگهای پیشگیرانه را به موضوعی شخصی و خاص خود تبدیل کرده ایم. ما به جای اینکه با جنگها مبارزه کنیم آنها را توجیه می کنیم. ما به کشوری تبدیل شده ایم که بی سرو صدا به بازجویی های اجباری و شکنجه کردن زندانیان تن در داده ایم. زندانیان در آمریکا به دستها و پاهایشان آویزان می شوند، مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار می گیرند ،همه این راهکارها ابزار جدید سازمانهای بازجویی در آمریکاست. این ها اقداماتی است که ما را با حکومتهای دیکتاتوری در کشورهای در حال توسعه هم ردیف می کند.

در ادامه آمده است: این کشوری است که ما بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر به آن تبدیل شده ایم. سیاستمداران ما بر مبنای ترس حکومت می کنند نه بر مبنای قدرت ایالات متحده.