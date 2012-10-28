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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

ریاحی:

چهار هزار نوآموز گلستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت ارجاع شدند

چهار هزار نوآموز گلستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت ارجاع شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره آموزش و پرورش استثنایی گلستان گفت: در طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان 30 هزار و 351 نوآموز در 20 پایگاه در سطح استان مورد ارزیابی قرار گرفتند که چهار هزار و 301 دانش آموز به مرحله تخصصی ارجاع شده اند.

ابوالحسن ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح 26 هزار و 50 نفر نوآموز به مدارس عادی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین 673 نفر مشکوک به مشکل بینایی ، 548 نفر مشکوک به مشکل شنوایی و2561 نفر در آزمون آمادگی تحصیلی نمره لازم را کسب نکرده اند.

ریاحی گفت: 519 نفر نیز مشکوک به بیش از یک مشکل بوده اند.

وی گفت: در طرح سنجش امسال که از ابتدای خرداد ماه آغاز گردیده بود 174 نفر در 20 پایگاه به همراه کارشناسان ناظر، کارشناسان مرکز بهداشت استان وکارشناسان ابتدایی ادارات آموزش وپرورش شهرستان حضوری فعال داشته اند که قابل تقدیر است.

بیش از دو هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در گلستان تحصیل می کنند.
 

کد مطلب 1730689

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