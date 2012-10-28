چهار هزار نوآموز گلستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت ارجاع شدند

ابوالحسن ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح 26 هزار و 50 نفر نوآموز به مدارس عادی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین 673 نفر مشکوک به مشکل بینایی ، 548 نفر مشکوک به مشکل شنوایی و2561 نفر در آزمون آمادگی تحصیلی نمره لازم را کسب نکرده اند.

ریاحی گفت: 519 نفر نیز مشکوک به بیش از یک مشکل بوده اند.

وی گفت: در طرح سنجش امسال که از ابتدای خرداد ماه آغاز گردیده بود 174 نفر در 20 پایگاه به همراه کارشناسان ناظر، کارشناسان مرکز بهداشت استان وکارشناسان ابتدایی ادارات آموزش وپرورش شهرستان حضوری فعال داشته اند که قابل تقدیر است.

بیش از دو هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در گلستان تحصیل می کنند.

