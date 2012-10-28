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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

اسفندیاری اعلام کرد:

تمبر یادبود همایش ملی تشییع و تبرستان رونمایی می شود

تمبر یادبود همایش ملی تشییع و تبرستان رونمایی می شود

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی چالوس گفت: تمبر یادبود همایش ملی تشیع و تبرستان در روز برگزاری همایش رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسفندیاری اظهار داشت: بنا به پیشنهاد کمیته تبلیغات و استقبال دیگر کمیته های همایش ملی تشیع و تبرستان، تمبر یادبود این همایش در روز برگزاری آن رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه این تمبر قابل انتشار در تعداد زیاد خواهد بود اظهار داشت: در این روز آلبوم تمبر نیز به تعداد 100 نفر از میهمانان ویژه همایش اهدا خواهد شد.

وی تصریح کرد: دست اندرکاران همایش همه تلاش خود را برای ماندگاری و برپایی هرچه باشکوه تر آن بکار بسته اند و تمبر یادبود هم یکی از اثرات ماندگار همایش محسوب می شود.

14 آبان در تقویم رسمی کشور به روز ملی مازندران نامگذاری شده است.

کد مطلب 1730692

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