تمبر یادبود همایش ملی تشییع و تبرستان رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسفندیاری اظهار داشت: بنا به پیشنهاد کمیته تبلیغات و استقبال دیگر کمیته های همایش ملی تشیع و تبرستان، تمبر یادبود این همایش در روز برگزاری آن رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه این تمبر قابل انتشار در تعداد زیاد خواهد بود اظهار داشت: در این روز آلبوم تمبر نیز به تعداد 100 نفر از میهمانان ویژه همایش اهدا خواهد شد.

وی تصریح کرد: دست اندرکاران همایش همه تلاش خود را برای ماندگاری و برپایی هرچه باشکوه تر آن بکار بسته اند و تمبر یادبود هم یکی از اثرات ماندگار همایش محسوب می شود.

14 آبان در تقویم رسمی کشور به روز ملی مازندران نامگذاری شده است.