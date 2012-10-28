  1. بین الملل
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

روزنامه صهیونیستی ادعا کرد

هدف اوباما از برقراری رابطه با ایران توقف برنامه هسته ایران بود

هدف اوباما از برقراری رابطه با ایران توقف برنامه هسته ایران بود

روزنامه صهیونیستی " معاریو" مدعی شد دولت اوباما در طول سال های گذشته با هدف توقف برنامه هسته ای ایران از طریق برقراری رابطه با این کشور دو دیدار سری با دیپلمات های ایرانی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه صهیونیستی " معاریو " به نقل از دیپلمات های غربی مدعی شد دولت " اوباما " با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای ایران سعی کرد با ایران رایطه دیپلماتیک برقرار کند که موفق نشد.

به ادعای ااین روزنامه ، دیپلمات  های غربی که خواستند نامشان فاش نشود ادعا کرده اند از سال 2009 تا کنون دیپلمات های آمریکایی برای برقراری رابطه با ایران حداقل دو نشست محرمانه با همتایان ایرانی خود داشته اند که هر بار با پاسخ منفی ایران مواجه شده اند.

این روزنامه مدعی است که اولین دیدار بین " ویلیام برنز" نماینده آمریکا و سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران درحاشیه اجلاس گروه 5+1 در اکتبر 2009 در ژنو برگزار شد که طی این جلسه طرف آمریکایی پیشنهاد افتتاح " دفتر حفاظت منافع " در پایتخت های دو کشور را داده بودکه با مخالفت طرف ایرانی مواجه شده است.  

کد مطلب 1730693

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