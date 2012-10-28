پیشنهاد نامگذاری سال 2013 به نام "پیامبران الهی، میراث مشترک کشورهای اسلامی"

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنهاد ثبت سال 2013 میلادی به نام "پیامبران الهی، میراث مشترک کشورهای اسلامی" از سوی دبیرکل بنیاد فردوسی به علی‌اصغر یزدانی، دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران در قالب نامه‌ای رسمی، ارائه شده است که در بخشی از آن آمده است: در هفت سالی که بنیاد فردوسی به عنوان سازمان مردم‌نهاد پویا تلاش داشته تا با نهادهای جهانی از جمله یونسکو همکاری کند، هماره اهمیت ثبت مفاخر جهانی تاثیرگذار را از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در نزدیکی ملتها و کشورها، بسیار ارزشمند یافته است.

آن چنان که نیک می‌دانید، چهره‌های تابناک فرهنگی و اخلاقی جهانی و پیام‌آوران دینهای یکتاپرستی همچون حضرت موسی(ع)، حضرت مسیح(ع) و حضرت محمد(ص) مورد هجمه بدخواهان قرار گرفته‌اند، به گواه اندیشه مفاخر بزرگ جهانی که بسیاری از آنان در یونسکو به ثبت جهانی رسیده‌اند و مورد احترام جهانیان هستند، اندیشه بلند پیامبران الهی، یگانه پناهگاه و پشتوانه دانش، فرهنگ و آموزش همگان در جهان بوده‌‌ و هم‌چنان خواهند بود.

با همه تلاشهای فرهنگی که در سطح جهان از سوی سازمانهای بین‌المللی یونسکو و آیسسکو با همکاری دیگر نهادهای کارگزار فرهنگی و سازمانهای مردم‌نهاد کشورهای عضو انجام گرفته است.

اما در سالهای اخیر شاهد هستیم که پشتوانه‌های فکری و فرهنگی تمدنهای جهانی که همان پیامبران الهی هستند با اثرهای به ظاهر فرهنگی و هنری از جمله نشر کتاب، طراحی کاریکاتور، ساخت فیلم و پویانمایی و بازی‌های رایانه‌ای، مورد توهین و هتک حرمت قرار می‌گیرند؛ بدین روی برای نزدیکی هر چه بیشتر فرهنگها و تمدنها، پیشنهاد می‌شود که سازمان بین‌المللی علمی، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی (آیسسکو)، سال 2013 میلادی را به نام "پیامبران الهی، میراث مشترک کشورهای اسلامی" اعلام کند تا جنبشی فراگیر برای احترام به باورها، اندیشه‌ها، آیینها و میراثهای ماندگار فکری، فرهنگی و معنوی در سراسر گیتی فراهم آورده شود.

بنیاد فردوسی ضمن آمادگی برای هر گونه همکاری، خواستار آن است تا نهادهای فرهنگی و سازمانهای مردم‌نهاد ایران و دیگر کشورهای اسلامی در پیگیری این ثبت، اقدامهای موثر و گامهای استواری را بردارند.