یکهزار و 60 یتیم در کهگیلویه و بویراحمد بدون حامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،مصیب حیدری افزود: تلاش می کنیم با برنامه ریزی و اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای این تعداد یتیم، حامی جذب کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه چهار هزار و 453 یتیم در استان تحت حمایت کمیته امداد استان هستند، گفت: تعداد چهار هزار و 664 حامی، حمایت از سه هزار و 393 نفر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان را بر عهده دارند.

حیدری بیان داشت: در شش ماهه اول سال جاری حامیان مبلغ شش میلیارد و 51 میلیون ریال به ایتام تحت سرپرستی خود کمک کردند.

پرداخت 2773 فقره وام قرض الحسنه به مددجویان استان

وی همچنین از پرداخت تعداد دو هزار و 773 مورد وام قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در شش ماهه اول سال جاری خبرداد.

دبیر شواری اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکی از خدمات و برنامه های کمیته امداد پرداخت وام قرض الحسنه با اقساط بلندمدت به مددجویان تحت حمایت برای رفع نیازهای اولیه زندگی آنان است.

وی بیان کرد: در همین راستا برای رفع نیازمندیهایی همچون درمان، خرید لوازم زندگی و هزینه های تحصیلی و سایر نیازهای اولیه، این تعداد وام قرض الحسنه به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد پرداخت شد.

حیدری اظهار داشت: اعتبار وام های پرداخت شده به مددجویان بالغ بر 25میلیارد و 782 میلیون ریال است.

کسب مدال برنز ورزشکار یاسوجی درمسابقات قویترین مردان کشور

ورزشکار عضو تیم پرورش اندام استان در وزن 105 کیلو گرم مسابقات قویترین مردان کشور موفق به کسب مقام سوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در شهر کرج برگزار شد، مسعود برزم موفق به کسب مدال برنز شد.

مراسم استقبال از این ورزشکار کهگیلویه وبویراحمدی صبح امروز با حضور مسئولین ورزش استان برگزار شد.