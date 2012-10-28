به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک در نخستین روز نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن بازدید از بخش های این نمایشگاه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر دقایقی در مورد اتفاقات روز ورزش با خبرنگار این خبرگزاری گفتگو کرد.

علی آبادی در خصوص نشست کمیته مشترک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تصریح کرد: طی چند جلسه ای که با محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان داشتم به این نتیجه رسیدیم که باید اقداماتی را در اصلاح اساسنامه های فدراسیون های ورزشی انجام بدهیم و مشکلاتی که هر از چند گاهی برای ورزش کشور رخ می دهد را از بین ببریم.

علی آبادی ادامه داد: هر از چند گاهی یکی از فدراسیون های جهانی و یا گاها کمیته بین المللی المپیک به اساسنامه های ما معترض می شوند و ما بنا داریم این مشکل را برای همیشه حل کنیم. به همین دلیل کمیته ای مشترک بین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تشکیل شده که تا این لحظه دو جلسه آن برگزار گردیده است.

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه اساسنامه چند کشور را که مورد تایید IOCمی باشد ملاک قرار می دهیم، افزود: پس از بررسی آنها اساسنامه ای را تدوین خواهیم کرد که مورد اعتراض نهادهای بین المللی نباشد.

وی در خصوص نامه ای که اخیرا از سوی فدراسیون جهانی کشتی به ایران ارسال شده است، خاطرنشان کرد: نامه ای به فدراسیون کشتی آمده که من هنوز آن را ندیده ام فکر می کنم این نامه هم همین مشکلات را بیان می کند. اساسنامه فدراسیون کشتی هم مانند سایر فدراسیون ها باید اصلاح شود.

علی آبادی در خصوص ضرب العجل تعیین شده از سوی فدراسیون جهانی کشتی اظهار داشت: اگر این کار را هم کرده باشند ما باید با پیگیری تا جایی که امکان دارد آن را به تعویق انداخته تا اساسنامه ای برای کشتی تعیین کنیم که کامل و جامع باشد. نباید با عجله مسائل را حل کنیم چرا که ممکن است در آینده مجددا مشکل ساز شود.

وی در خصوص برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک تاکید کرد: بنا داریم در زمان مقرر این انتخابات را برگزار کنیم، اما کمیته بین المللی المپیک طی نامه ای از ما خواسته است که در این مقطع انتخابات برگزار نشود، زیرا به صلاح نیست. البته قرار است به همراه محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان ابتدا به کویت و سپس به لوزان سوئیس سفر کنیم تا ضمن گفتگو با مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک به آنها ثابت شود که ما هیچ مشکلی با هم نداریم.

«براساس اساسنامه موجود که به تایید هیئت دولت نیز رسیده، وزیر ورزش و جوانان مجاز به اعمال این تغییرات نیز بوده است»، علی آبادی با بیان این جمله نیز گفت: ما با قوانین داخلی کار می‌کنیم اما مجامع بین المللی به تعدادی از آنها نیز معترض هستند و ما باید سعی کنیم مشکلات موجود را رفع کنیم.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که در بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی ضمن حفظ جایگاه دوره گذشته آن را به رتبه سوم نیز ارتقاء بدهیم و باید برای تحقق این امر نیز تلاش کنیم.