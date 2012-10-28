هواپیمای ایوب حزب الله عاملی موثر در بازنگری سیاستهای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور یورویچ کوروچینکو کارشناس نظامی و رئیس مجله دفاع و امنیت ملی روسیه به المنار گفت: اعزام هواپیمای شناسایی بر فراز فلسطین اشغالی و این دستاورد تکنولوژی عالی و دقیق نشانه این است که حزب الله از ابزار جدیدی در برابر اسرائیل برخوردار است.

وی افزود: برکسی پوشیده نیست که هر ارتش و مقاومت مسلحانه ای در صورتی می تواند فعال باشد که اطلاعات سریع و ضروری در اختیار داشته باشد و هواپیماهای بدون سرنشین در این راستا به کار گرفته می شود و بدون شک این پیشرفت و موفقیتی برای حزب الله در زمینه تکنولوژی برتر است.

کارشناس روسی بیان کرد: عملیات هواپیمای ایوب نشانه این است که این نوع هواپیماها به گونه ای عمل می کنند که امکان رد یابی و ساقط کردن آنها دشوار است و همچنین نشاندهنده این است که این هواپیماها ابزار اطلاعاتی فعالی است.

ایگور یورویچ کوروچینکو می افزاید: در اختیار داشتن این هواپیماها از سوی حزب الله مسئولان نظامی اسرائیل را وارد به بازنگری در طرحهای جنگی شان می کند.

وی افزود: اسرائیل دشمنی را پیش رو دارد که می تواند دست به عملیاتهای اطلاعاتی بزند بدون اینکه دیده یا رصد شود و می تواند تحرکات نظامیان اسرائیلی را زیر نظر بگیرد.

این کارشناس بیان کرد: اسرائیل پس از برخورداری حزب الله از هواپیماهای بدون سرنشین بازنگری اساسی در تاکتیکهای جنگی خود ایجاد می کند. در اختیار داشتن یک یا دو هواپیمای بدون سرنشین شاید زیاد موثر نباشد اما اگر حزب الله دهها و صدها عدد از این هواپیماها در اختیار داشته باشد موضوع متفاوت خواهد بود.