شرکت تلفن ثابت ایران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تشکیل شرکت تلفن ثابت ایران و براساس احکام صادر شده از سوی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مظفر پوررنجبر، محمد فرقانی، علی کارگزار، ناصر یوسف پور و غلامرضا شیدایی به سمت اعضای هیات مدیره شرکت تلفن ثابت ایران ( FCI) انتخاب شدند.

در این احکام خواسته شده است که اعضای هیات مدیره، نسبت به برنامه ریزی و عملیاتی کردن سیاست های کلان شرکت تلفن ثابت ایران جدیت و تلاش کنند.

همچنین براساس ابلاغیه دکتر سید مصطفی سیدهاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، سیاست های کلان شرکت تلفن ثابت در 10 بند ابلاغ شد.

در این 10 بند، بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف ساختار سازمانی، تدوین و پیشنهاد برنامه استراتژیک و راهبردی 5 ساله، توسعه و بهینه سازی ظرفیت شبکه ثابت و دیتا، بکارگیری نسل های جدید شبکه های مخابراتی، تعامل و همکاری هدفمند با شرکت ارتباطات سیار ایران ابلاغ شده است.

در پنج بند بعدی این ابلاغیه، برنامه ریزی و اجرای سیاستهای بازاریابی، حداکثرسازی منافع سهامداران، جذب و نگهداری منابع انسانی متعهد و توانمند، ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری های توسعه و بررسی و اصلاح فرایندهای شرکت و روشهای انجام کار و بهبود مستمر آنها مطالبه شده است.