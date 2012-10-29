ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه ساز رونق اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر شفیعی در جلسه ای که با حضور معاونین وکارشناسان سازمان صنعت ، معدن وتجارت در حوزه های مختلف برگزار شد به بررسی ظرفیت ها ، پتانسیل ها وتوانمندیهای حوزه انتخابیه خود پرداخت و گفت: در شهرستان ممسنی ورستم امکان ایجاد اشتغال در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت به خوبی وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید نگاه ویژه ای به بخش صنعت و کشاورزی داشت، بیان کرد: دغدغه اصلی مسئولین ونمایندگان رفع معضل بیکاری است از این رو برای آنکه بتوان اشتغال بیشتری در منطقه ایجاد کرد، باید نظر همه دستگاهها به سرمایه گذاری ایجاد اشتغال و رفع بیکاری معطوف شود.

وی اظهار داشت:‌ با وجود باغات فراوان انگور وسایر محصولات کشاورزی ،باگسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی وایجاد انبارها و سردخانه‌های جدید می‌توان از ضایعات محصولات کشاورزی در شهرستان ممسنی واستان فارس جلوگیری کرد.

نماینده شهرستان ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی همچنین با توجه به توانمندیهای معدنی در حوزه انتخابیه خود خواستار شناسایی و مطالعات معدنی توسط کارشناسان معدنی سازمان صنعت ، معدن وتجارت در شهرستان ممسنی ورستم شد.

وجود67 واحد دارای پروانه بهره برداری در ممسنی

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس در این نشست به اهمیت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف واحدهای صنعتی ، تولیدی ، پتروشیمی و وصنایع معدنی در شهرستان ممسنی ورستم اشاره کرد و ابراز داشت: به منظور رشد وتوسعه ورونق اقتصادی اولویتهای سرمایه گذاری بخشهای مختلف را دراختیار سرمایه گذاران وتولیدکنندگان در شهرستان ممسنی ورستم قرا میدهیم.

غفار صفری نیز در این جلسه وضعیت صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ممسنی راتشریح کرد و افزود: در حال حاضر در شهرستان ممسنی تعداد 67 واحد دارنده پروانه بهره برداری با میزان سرمایه گذاری بالغ بر 150 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 712 نفر فعالیت دارند .

وی اضافه کرد: همچنین تعداد 113 واحد جواز تاسیس در شهرستان ممسنی با میزان سرمایه پیش بینی شده 10 هزار و 727میلیارد ریال و اشتغال دو هزار و 681 نفر صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت در خصوص پروانه های بهره برداری در شهرستان ممسنی نیز اظهار داشت: در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی تعداد پروانه های بهره برداری صادره در شهرستان ممسنی 12 فقره با سرمایه گذاری 25 میلیارد ریال و 150 نفر اشتغال است که 18 درصد کل پروانه های صادره صنایع غذایی و آشامیدنی در شهرستان ممسنی می باشد .

صفری ادامه داد: تعداد پروانه های بهره برداری صادره در گروه صنایع کانی غیر فلزی تعداد 36 فقره با سرمایه گذاری 65 میلیارد ریال و 371 نفر اشتغال است که بیشترین واحد های فعال در شهرستان ممسنی با 54 در صد مربوط به این گروه صنعتی است.

وی عنوان کرد: در گروه صنایع شیمیایی وپلاستیک تعداد پروانه های بهره برداری صادره در شهرستان ممسنی 8 فقره با سرمایه گذاری 41 میلیارد ریال و 103 نفر اشتغال است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت تاکید کرد: تعداد پروانه های بهره برداری صادره در گروه صنایع فلزی تعداد 6 فقره با سرمایه گذاری 11 میلیارد ریال و 52 نفر اشتغال می باشد که 9 درصد کل پروانه های صادر شده در این گروه صنعت در شهرستان ممسنی می باشد. همچنین در گروه صنایع چوب و سلولزی تعداد پروانه های بهره برداری صادره در شهرستان ممسنی 4 فقره با سرمایه گذاری 3 میلیاردریال و 29 نفر اشتغال است.

صفری در خصوص صدور جواز تاسیس ها در شهرستان ممسنی بیان کرد : در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی تعداد جواز تاسیس های صادرشده درشهرستان ممسنی 24 فقره با سرمایه گذاری 406 میلیارد ریال و 616 نفر اشتغال است.

وی افزود: همچنین در گروه محصولات صنایع نساجی تعداد جواز تاسیس های صادر شده در شهرستان ممسنی 8 فقره با سرمایه گذاری 27 میلیارد ریال و 98 نفر اشتغال است ودر گروه صنایع شیمیایی تعداد جواز تاسیس صادره در شهرستان ممسنی 19 فقره با سرمایه گذاری هشت هزار و 729 میلیارد ریال و 10 هزار و 61 نفر اشتغال است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت تصریح کرد: تعداد جواز تاسیس های صادره در گروه صنایع کانی غیر فلزی تعداد 32 فقره با سرمایه گذاری پیش بینی شده 185 میلیارد ریال و 376 نفر اشتغال می باشد که بیشترین واحد های طرح با 29 درصد در شهرستان ممسنی را به خود اختصاص می دهد.

صفری اضافه کرد : تعداد جواز تاسیس های صادره در گروه صنایع فلزی تعداد 12 فقره با سرمایه گذاری یک هزار و 294 دمیلیارد ریال و 347 نفر اشتغال میباشد. صفری در پایان گفت: تعداد جواز تاسیس های صادره در گروه صنایع چوب و سلولزی تعداد 16 فقره با سرمایه گذاری 78 میلیارد ریال و 167 نفر اشتغال می باشد . وتعداد جواز تاسیس های صادره در گروه صنایع برق تعداد 2 فقره با سرمایه گذاری 4 میلیارد ریال و 16 نفر اشتغال می باشد.

وی در خصوص وضعیت معادن شهرستان ممسنی نیز گفت: در شهرستان ممسنی در حال حاضر سه معدن فعال موجود است، با ذخیره قطعی 8.5 میلیون تن و سرمایه گذاری 6.2 میلیارد ریال، که استخراج سالیانه از این معادن 245هزار تن است و باعث اشتغال زایی 26 نفر در این شهرستان گردیده است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به وضعیت صادرات شهرستان ممسنی یاد آور شد: شهرستان ممسنی به سبب اینکه تولید کننده محصولات کشاورزی، دامداری وزنبورداری با کیفیت بالاست ، از توانمندی تولید کالای مورد نیاز کشور و صادراتی با بهترین کیفیت از جمله فرش دستباف و انواع گلیم وجاجیم که عمده کالاهای صادراتی شهرستان می باشد برخوردار است ودر آبادی‌های این شهرستان دامداری رونق بسیار داشته و دام‌ها بیش‌تر شامل گوسفند و گاو است.

صفری ابراز داشت: در حال حاضردو هزار و 800 واحدصنفی ، 18اتحادیه ویک مجمع امور صنفی در شهرستان ممسنی فعالیت دارند .

وی تصریح کرد : ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان ممسنی در کنار محصولات کشاورزی راهکاری برای جلوگیری از زیان تولید‌کنندگان و فراهم کردن بستر مناسب برای صادرات این محصولات است رییس سازمان صنعت ، معدن وتجارت ادامه داد : ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در رونق تولید و بازاریابی کالاهای مختلف نقش اساسی ایفاء می‌کندوتوجه به این بخش از صنعت، علاوه بر نقش مؤثر در اشتغال‌زایی , وبهره وری بیشتر و جلوگیری از مهاجرت تولید‌کنندگان ، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ارزش افزوده بیشتر در بخش‌های صنعت و کشاورزی ، ارتقاء سطح درآمد خانوارهای کم درآمد در منطقه باشد.

صفری در پایان عنوان کرد: توجه به این ظرفیت‌ها‌ در استان فارس می‌تواند زمینه ساز تأمین نیاز استان و کشور به بسیاری از کالاهای اساسی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و رونق صادرات باشد.

اقتصاد شهرستان ممسنی بر پایه کشاورزی، دامداری و قالی بافی استوار است مهم‌ترین فرآورده‌های کشاورزی آن عبارتند از: برنج، گندم، ذرت ، جو، صیفی جات بالاخص هندوانه مرکبات ، خرما وباغات انگور که صنایع تبدیلی وتکمیلی جهت تبدیل خرما، مرکبات وانگور نیاز مبرم در این شهرستان است.