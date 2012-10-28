همایش شناسایی راهکارهای ارتقاع فرهنگ کار در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری اولین همایش ارتقاع فرهنگ کار در این شهر، گفت: با اجرای این همایش پیش نویس سند راهبردی استان فارس آماده خواهد شد.

عباس عباسی تصریح کرد: تلاش ما این است که با برگزاری این همایش شاکله سند راهبردی برای دستگاه های اجرایی مشخص شود که در این میان بررسی وضعیت موجود، آیده ال آینده و راههای رسیدن به این آیده ال مد نظر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه از تجارب استانهای دیگر برای رسیدن به یک سند راهبردی کامل استفاده می کنیم یادآور شد: طی فراخوانی که صورت گرفته است از استانهای دیگر درخواست کرده ایم که تجارب خود را در این خصوص در اختیار استان فارس قرار دهند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ادامه داد: این همایش با کمک تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی فارس در تاریخ 23 الی 25 ماه جاری در شیراز برگزار خواهد شد.

عباسی تصریح کرد: حدود 400 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که هیئت داوران 30 مقاله را انتخاب و از میان آنها نیز 10 مقاله به صورت شفاهی در همایش ارایه می شود.

وی در خصوص میهمانان حاضر در این همایش نیز افزود: از مسئولین ارشد کشوری برای حضور در این همایش دعوت کرده ایم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس یادآور شد: هدف از برگزاری این گونه همایش ها تغییر در نوع نگاه به فرهنگ کار است که خوشبختانه در این راستا تمامی دستگاه های اجرایی، بخش دولتی و غیر دولتی استان فارس همکاری لازم را داشته اند.

اعتباری برای برگزاری همایش نداریم

عباسی در خصوص هزینه های برگزاری این همایش تاکید کرد: در سال جاری هیچگونه اعتباری برای برگزاری اینگونه همایش ها نداریم و هزینه این همایش نیز توسط بخش خصوصی و تعاونی ها داده شده است.

وی با بیان اینکه اعتقادی برای ضعیف بودن فرهنگ کار در این استان ندارم، گفت: وضعیت فرهنگ کار و تلاش در استان فارس مناسب است و برگزاری اینگونه همایش ها در جهت ارتقاع بخشیدن به این فرهنگ است.