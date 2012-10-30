  1. جامعه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

رحماندوست:

تدوین استراتژی برنامه 4 ساله ایثارگران در مجلس کلید خورد

تدوین استراتژی برنامه 4 ساله ایثارگران در مجلس کلید خورد

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس از آغاز تدوین استراتژی برنامه چهار ساله ایثارگران در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مجتبی رحماندوست با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین تحولات و تصمیمات در فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: در حال حاضر در حال تدوین استراتژی برنامه چهارساله ایثارگران در مجلس شورای اسلامی هستیم تا در پایان مجلس نهم بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و عملکرد مناسبی به مردم و ایثارگران ارائه کنیم.

وی افزود: نمایندگان مجلس تا آخر آبان ماه فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

این عضو فراکسیون ایثارگران اظهار داشت: نمی توان تمامی موارد استراتژی را مطرح کرد ولی به عنوان نمونه لایحه جامع ایثارگران و تعیین جایگاه رزمندگان در کشور در حال پیگیری است. 

رحماندوست گفت: با این برنامه می توانیم بیشتر مشکلات و چالشهای جامعه ایثارگری را مرتفع کنیم.

کد مطلب 1730711

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