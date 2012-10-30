تدوین استراتژی برنامه 4 ساله ایثارگران در مجلس کلید خورد

مجتبی رحماندوست با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین تحولات و تصمیمات در فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: در حال حاضر در حال تدوین استراتژی برنامه چهارساله ایثارگران در مجلس شورای اسلامی هستیم تا در پایان مجلس نهم بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و عملکرد مناسبی به مردم و ایثارگران ارائه کنیم.

وی افزود: نمایندگان مجلس تا آخر آبان ماه فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

این عضو فراکسیون ایثارگران اظهار داشت: نمی توان تمامی موارد استراتژی را مطرح کرد ولی به عنوان نمونه لایحه جامع ایثارگران و تعیین جایگاه رزمندگان در کشور در حال پیگیری است.

رحماندوست گفت: با این برنامه می توانیم بیشتر مشکلات و چالشهای جامعه ایثارگری را مرتفع کنیم.