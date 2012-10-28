نماینده بویراحمد و دنا برتسریع در اتمام پروژه های عمران روستایی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام محمد زارعی در بازدید یک ‌روزه از برخی از روستاهای این دو شهرستان گفت: اولویت اصلی ما در پیگیری پروژه‌های عمرانی، طرح‌های نیمه تمام روستایی است.

وی بیان کرد: در بازدیدهایی که از مناطق روستایی داشته‌ایم تلاش می شود همه مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و با انتقال آن به مسئولان، درصدد رفع این مشکلات تا حد توان برآییم.

زارعی در بازدید خود از روستای محمودآباد علیا گفت: قسمتی از روستا که تاکنون در طرح هادی قرار نگرفته بود با مشکل گازرسانی مواجه است که به علت سردسیر بودن منطقه قرار بر این شد، ظرف ۱۰ روز آینده گازرسانی به آن انجام شود.

نماینده مردم بویراحمد و دنا همچنین در بازدید از منطقه "سیوکی جلیل" در بویراحمد گفت: به همت مسئولان شرکت گاز و پیگیری‌هایی که انجام شده، گازرسانی به این منطقه ظرف دو ماه آینده به پایان می‌رسد.

وی همچنین در بازدید خود به همراه مسئولان راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از روستای "کوشک" بیان داشت: زیرگذر خطرناک که این روستا را به جاده اصلی وصل می‌کند بسیار حادثه‌خیز است که با قول مساعد مسئولان راه و ترابری این مشکل برطرف خواهد شد و ساماندهی آن به زودی آغاز می‌شود.

زارعی همچنین بر رفع مشکلات زیرساختهای کشاورزی، راه روستایی و مسجد این روستا تاکید کرد.

