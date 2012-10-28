ترکیه از رژیم صهیونیستی شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " اسرائیل حیوم " ، ترکیه اعلام کرد که به علت نقص فنی هواپیماهای بدون سرنشینی که از رژیم صهیونیستی خریداری کرده بود آنها را پس خواهد داد.

آنکارا اعلام کرده است در پی خودداری این رژیم از رفع نقص های فنی هواپیماهای مذکور بر خلاف قرارداد از رژیم شکایت خواهد کرد.

ترکیه چهار سال قبل 10 فروند از هواپیماهای بدون خلبان " هارون" را به ارزش کل183میلیون دلار را از رژیم صهیونیستی خریداری کرده است.

مقامات ترکیه می گوید یک فروند از این هواپیماها در جریان یک عملیات در درون مرزهای ترکیه سقوط کرد و دو فروند دیگر از آنها هم در ماه های گذشته به علت نقص فنی زمین گیر شده اند.

رژیم صهیونیستی ادعای ترکیه را مبنی بر وجود نقص فنی در سیستم این هواپیماها را رد می کند.