جزئیات عملکرد بخش آب در 6 شاخص‌ کلیدی/ یک سوم هدف تامین و عرضه آب محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی مهم ترین اقدامات صورت گرفته آبرسانی در کشور طی سال های 84 تا پایان 89 نشان می دهد که با وجود انجام آبرسانی به میزان 358 میلیون مترمکعب در سال 84، این میزان در پایان 89 به 189 میلیون مترمکعب کاهش یافت.

با این حال، در بخش مربوط به عملکرد شاخص ظرفیت آب تنظیمی سدها، این شاخص در سال 84 به میزان 15.40 میلیون مترمکعب بوده که در پایان 89 به 22.8 میلیون مترمکعب رسید.

ایجاد شبکه‌های آبیاری

ایجاد شبکه های آبیاری در کشور به عنوان یکی از اولویت های سال های اخیر وزارت نیرو به منظور آبرسانی به بخش کشاورزی مطرح بوده است. در این بخش طی سال 84 به میزان 6545 هکتار شبکه آبیاری در کشور ایجاد شد که این میزان در سال 89 به 17100 هکتار افزایش یافت.

تغذیه مصنوعی

آبرسانی به دشت ها و سفره های آب زیرزمینی به منظور حفظ منابع آبی شهرها و مناطق مختلف کشور به دلیل بحرانی شدن برخی دشت ها و توقف برداشت آب از برخی سفره های زیرزمینی به دلیل نشست زمین و پرشدن سفره ها در سال های اخیر یکی از پروژه هایی است که توسط دستگاه مسئول آن مطرح می شود.

در این خصوص طی سال 84 به میزان 35 میلیون مترمکعب تغذیه مصنوعی در کشور صورت گرفت که در پایان 89 به 27.1 میلیون مترمکعب کاهش یافت.

تعادل بخشی دشت‌های ممنوعه

در مورد دشت های ممنوعه نیز طبق گزارش مستند اقتصادی دولت، در سال 84 به منظور تعادل بخشی و جبران افت آبخوان ها و کاهش برداشت از سفره های آب دشت های ممنوعه، 198.4 میلیون مترمکعب عملیات تعادل بخشی صورت گرفت که در پایان 89 این میزان به 316.7 میلیون مترمکعب افزایش یافت که نشانگر بحرانی شدن وضعیت برخی دشت های کشور است.

جدول عملکرد بخش آب در شاخص‌های کلیدی (84 تا پایان 89)

عنوان شاخص واحد 84 85 86 87 88 89 ظرفیت آب تنظیمی سدها میلیون مترمکعب 578 752 888.6 59.7 3723 728.5 آبرسانی میلیون مترمکعب 358 397 343 247 262.5 189 شبکه‌های آبیاری هکتار 6545 8920 9112 6071 9996 17100 تغذیه مصنوعی میلیون مترمکعب 35 56.9 39 6.5 2.86 27.1 تعادل بخشی دشت‌های ممنوعه میلیون مترمکعب 198.4 465.15 678.67 289.9 205.2 316.7 ساماندهی رودخانه کیلومتر 33.30 72.4 108.71 150.6 75.2 5

نگاهی نیز به نتیجه عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب در برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که در فاصله سال های 84 تا پایان 89، 70 درصد از اهداف تامین و عرضه آب در کشور محقق شده است.

همچنین در بخش بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب نیز 68 درصد هدف محقق شد و این میزان در مهندسی رودخانه و سواحل نیز 70 درصد است.

توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک نیز در فاصله سال های 84 تا 89 به میزان 67 درصد پیشرفت داشته و جمع اعتبارات ملی فصل منابع آب نیز در دوره مورد بررسی به میزان 78 درصد محقق شده است.