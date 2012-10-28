به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز یکشنبه 7 آبان و پس از شرکت در آئین افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در جمع خبرنگاران گفت: نشست‌های بسیار خوبی در این نمایشگاه تدارک دیده شده است.

حسینی ادامه داد: این نشست‌ها می تواند بسییار مفید باشد و هر کدام به منزله یک کارگاه آموزشی است که باعث انتقال تجربیات می شود.

وی افزود: در سال های اخیر به بیش از 1000 نشریه مجوز داده ایم ولی اینها نیاز است که آموزش ببینند و نمایشگاه هم فرصت خوبی برای این کار است.

وزیر ارشاد اضافه کرد: مردم، مدیران و مسئولان همه به نمایشگاه می‌آیند و این یک همگرایی در کشور ایجاد می‌کند.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت لایحه جامع مطبوعات، گفت: این لایحه آماده شده و انشاءالله به زودی هیئت دولت آن را تقدیم مجلس می‌کند.