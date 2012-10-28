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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

در تهران/

دونده یاسوجی مدال نقره المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور را کسب کرد

دونده یاسوجی مدال نقره المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور را کسب کرد

یاسوج – خبرگزاری مهر: دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج موفق به کسب مدال نقره رشته دو و میدانی المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این خصوص گفت: در این مسابقات سلیمان برخه، دانشجوی رشته رادیولوژی دانشگاه در ماده 1500 متر، موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد.

عزیزاله ایروان جم افزود: این رقابتها از سوم تا ششم آبانماه جاری در تهران برگزار شد.

وی بیان کرد: تیم های بسکتبال، والیبال و شنا این دانشگاه نهم آبان ماه به عنوان آخرین گروه به دهمین المپاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور اعزام خواهند شد.

ایروان جم بیان داشت: پیش از این دانشجوی تکواندوکار این دانشگاه در این مسابقات صاحب مدال برنز شد.

کد مطلب 1730726

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