دونده یاسوجی مدال نقره المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این خصوص گفت: در این مسابقات سلیمان برخه، دانشجوی رشته رادیولوژی دانشگاه در ماده 1500 متر، موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد.

عزیزاله ایروان جم افزود: این رقابتها از سوم تا ششم آبانماه جاری در تهران برگزار شد.

وی بیان کرد: تیم های بسکتبال، والیبال و شنا این دانشگاه نهم آبان ماه به عنوان آخرین گروه به دهمین المپاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور اعزام خواهند شد.

ایروان جم بیان داشت: پیش از این دانشجوی تکواندوکار این دانشگاه در این مسابقات صاحب مدال برنز شد.