برداشت عسل در گیلان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با برداشت این مقدار عسل از 217 هزار کندو بیش از هزار میلیارد ریال درآمد عاید زنبورداران گیلانی شده است، قیمت خرید هر کیلو عسل در گیلان بطور میانگین 20 هزار تومان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تولید عسل در گیلان امسال در مقایسه با پارسال 100 درصد افزایش یافته است.

مختار مهدی زاده افزود: شرایط آب و هوایی در فصل گلدهی و مدیریت به موقع زنبورداران هنگام برداشت عسل از مهمترین دلایل این افزایش است.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان چهارمین تولید کننده عسل در ایران است، اظهارداشت: تالش، آستارا، رضوانشهر، ماسال، رودسر، املش و لنگرود عمده ترین مناطق تولید عسل در استان هستند.

پلمپ یک انبار مواد غذایی در فومن

در این انبار نه قلم از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم انباشته شده بود. قند، شکر، روغن و انواع شوینده ها از مهمترین کالاهایی بود که در انبار مواد غذایی که در فومن پلمپ شد انباشته شده بود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فومن ارزش کالاهای اساسی در این انبار را 100 میلیون تومان اعلام کرد. مهدی نقدی افزود: صاحب انبار به مراجع قضایی معرفی شد.

یک طرفه شدن تونل شیرین سو

تونل شیرین سو درجاده رشت - قزوین از صبح امروز به مدت چند ساعت یک طرفه شد، مدیرکل راه وشهرسازی گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیرات یک باند تونل شیرین سو امروز یک طرفه است.

حجت شعبانپور افزود: در این مدت رانندگان می توانند از کنارگذر تونل شیرین سو در جاده رشت به قزوین رفت و آمد کنند.این تونل دیروز هم چند ساعتی بسته بود.

ترکیدن لوله گاز سی ان جی

ترکیدگی لوله ایستگاه سی ان جی لوشان یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت، این حادثه به دلیل نشت گاز و ترکیدگی لوله دستگاه خنک کننده این ایستگاه رخ داد که بر اثر آن سرپرست 26 ساله این ایستگاه در دم کشته و یکی از کارگران آن نیز زخمی شد. کارگر زخمی توسط اورژانس به بیمارستان لوشان منتقل شد.

علیرضا شمسینی شهردار لوشان گفت: این حادثه به دلیل بی احتیاطی در نصب لوله نامناسب برای سیستم خنک کننده این ایستگاه اتفاق افتاد.

8 میلیون سهم در معاملات بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت از داد و ستد هشت میلیون و 889 هزار و 872 سهم در معاملات بورس اوراق بهادار خبرداد.

محمد رضا مهرانفر افزود: ارزش سهام مورد معامله 33 میلیارد و 397 میلیون و 924 هزار ریال است.64 درصد این سهام به ارزش بیش از 21 میلیارد و 269 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.

بازدید یکصد هزار گردشگر از قلعه رودخان

امسال یکصد هزار و831 گردشگر داخلی و خارجی از قلعه رودخان در ارتفاعات شهرستان فومن در استان گیلان دیدن کردند.

معاون گردشگری میراث فر هنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: گردشگران ضمن بازدید از قسمت های مختلف قلعه با سبک معماری این اثر ارزشمند تاریخی آشنا شدند.

فردین پورهادی افزود: دژ تاریخی قلعه رودخان دردوره سلجوقیان با 52 برج و یک هزار و 550 متر دیوار سنگی در ارتفاع 778 متری از سطح دریا در شهرستان فومن ساخته شده است. دژ قلعه رودخان با شماره 1546 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.