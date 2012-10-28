قوانین صادراتی ایران نیازمند بازنگری اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نهاوندیان عصر یکشنبه در همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه خراسان شمالی افزود: با توجه به اینکه قوانین صادراتی ایران متناسب با نیاز روز تعریف نشده است، لازم است نهادهای قانون گذار هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح و تغیر این قوانین اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این قوانین می‌بایست هر سه سال یک بار مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد، اظهار داشت: فعالیت‌های صادراتی در اوضاع فعلی با خطر پذیری بالاتری روبرو بوده و به این دلیل لازم است از صادرکنندگان حمایت بیشتری از طریق بازنگری و یا وضع قوانین جدید صورت گیرد.

نهاوندیان در ادامه با اشاره به تاکید رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تامین زیرساخت‌های صادراتی هستیم.

وی با اعلام صادرات 21 میلیارد دلاری در نیمه نخست سال جاری با احتساب مواد نفتی تصریح کرد: این میزان صادرات به نسبت مدت مشابه سال گذشته 29 درصد افزایش داشته است.

استاندار خراسان شمالی نیز در این همایش عنوان کرد: این استان با وجود دارا بودن منابع عظیم طبیعی، از نظر زیرساخت‌های توسعه گرفتار عقب ماندگی است.

محمود احمدی بیغش با اشاره به ضعف زیرساخت‌های سرمایه گذاری و توسعه در خراسان شمالی اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام برای جذب سرمایه گذاری در این استان، تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل است.

وی اجرای محور ریلی مشهد- بجنورد- گرگان را در همین راستا اعلام کرد و افزود: علاوه بر این چهار خطه کردن محور بجنورد- گرگان، توسعه فرودگاه بجنورد، تکیمل جاده‌های در دست ساخت استان و ... از دیگر اقدامات در دست اجرا برای تکمیل زیرساخت‌ها است.

در این همایش از هشت صادر کننده نمونه و 25 صادرکننده فعال خراسان شمالی تجلیل و قدردانی شد.