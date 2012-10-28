به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله صادقی: در حال حاضر در هفت شهر استان کرمانشاه شامل شهرهای کرمانشاه، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، بیستون و پاوه هفت تصفیه خانه فاضلاب فعال وجود دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون شاخص برخورداری مشترکین از تصفیه خانه فاضلاب در استان کرمانشاه 45 درصد است که 10 درصد بیشتر از شاخص کشوری(35 درصد)است.

صادقی گفت: در شش شهر دیگر نیز شامل شهرهای کنگاور، جوانرود، روانسر، تازه آباد، مدول دو اسلام آباد و شماره دوشهر پاوه احداث تصفیه خانه در شرف انجام و پی گیری است.

وی افزود: با بهره برداری از این شش تصفیه خانه، شاخص برخورداری مشترکین از تصفیه خانه فاضلاب در سطح استان به بیش از 70 درصد می رسد، که این امر در کشور بی‌نظیر است.

صادقی تصریح کرد: در مورد سایر شهرهای استان نیز مطالعات و طراحی تصفیه خانه ها در دست اقدام است و تا پایان سال 1393 مطالعات تصفیه خانه قریب به اتفاق شهرهای استان قطعیت خواهد یافت.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه متنوع ترین انواع فرآیند تصفیه خانه فاضلاب به اشکال طبیعی و با تکنولوژی های پیشرفته دنیا و تلفیقی استفاده می گردد که از مهمترین شیوه طبیعی آن می توان به تصفیه خانه فاضلاب شهر قصرشیرین اشاره کرد که با روش wetland(نیزار مصنوعی) هم اکنون در مدار بهره برداری است.

