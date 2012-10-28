تحریم ها هیچ تاثیری بر روند رو به جلوی صنعت ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، استاندار آذربایجان شرقی امروز در حاشیه بازدید از شرکت تراکتورسازی تبریز با بیان این مطلب گفت: علی رغم اینکه واردات قطعات یدکی در شرایط اقتصادی کنونی کشور بدلیل نوسانات بازار ارز و برخی مسایل دیگر میسر نیست از این رو تلاش مهندسان این شرکت برای بومی سازی قطعات مورد نیاز باعث می شود تا روندی رقابتی در بین قطعه سازان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود.

وی ادامه این روند موجب رقابتی شدن بازار ارتقای کیفیت تولیدات ملی و ارزان سازی قطعات عنوان کرد و گفت: در این روند نیز تلاش می شود تا با گرفتن بازارهای بیشتر در آسیای میانه ، آمریکای لاتین و آفریقا افزایش تولید داشته باشیم و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران در جهان را معرفی کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای حمایت از این صنعت قدیمی استان در دست انجام است گفت: مطمئنا محصولات این شرکت اکنون در دنیا شناخته شده است و وزارت امور خارجه نیز می تواند با اختصاص بخشی از خط اعتباری خود به این شرکت که صادر کننده محصولات خود به کشورهای دوست است پشتوانه اقتصادی تراکتورسازی تبریز باشد.

بیگی افزود: افزایش تولید این شرکت به 113 دستگاه در روز که امروز به آن دست یافته است نشان می دهد مدیریت شرکت نه تنها در برابر فشارها تسلیم نشده بلکه با قدرت برای تحقق منویات رهبر انقلاب با قدرت به سمت مسایل هجوم برده و درصدد شکستن تابوی تحریم و فشارهای اقتصادی است که امیدواریم این روحیه در سایر مدیران واحدهای تولیدی نیز به وجود آید.