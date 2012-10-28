امر به معروف در کاهش جمعیت کیفری زندانها موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیرویسی عصر یکشنبه در جمع اعضاء ستاد امر به معروف و نهی از منکر زندانهای استان گفت: اگر به نقش امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه به خوبی توجه و عمل شود بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله جمعیت زندانها کاهش خواهد یافت.

پیرویسی افزود: امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی نقش انکارناپذیری دارد.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر رفتاری اسلامی است که در فرهنگ دینی ما از جایگاه ویژه ای برخورداراست و همه مردم در قبال آن مسؤلند.

معاون اداره کل زندانهای قزوین اضافه کرد: همه افراد جامعه برای حفظ زندگی اجتماعی سالم، سهیم و شریکند و هیچ یک ازآنها نمی توانند در برابر آسیب ها و انحرافات اجتماعی بی تفاوت باشند.

این مسئول به ضرورت امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از اشاعه فساد اشاره کرد و افزود: برای تحقق امنیت در جامعه و جلوگیری از ارتکاب جرم و بزهکاری، امربه معروف و نهی از منکر نقش یک سیستم کنترل گر اجتماعی کارآمد را ایفا می کند.

وی به آثار امر به معروف و نهی از منکر اشاره و تصریح کرد: امنیت، وحدت جامعه، ضمانت اجرای احکام و دستورات الهی، برقراری عدالت اجتماعی و در نهایت سازندگی جامعه مهمترین کارکردهای این فریضه الهی است.

پیرویسی گفت: امر به معروف و نهی از منکر بهترین ویژگی جامعه اسلامی است و بایستی گسترش و ترویج آن به طور جدی پیگیری شود.

معاون اداره کل زندانهای قزوین یادآورشد: طرح امر به معروف و نهی از منکر در داخل زندانها موجب پیشگیری از تنش های بین زندانیان شده است.

وی شیوه های صحیح امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح رفتارزندانیان مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: بهترین زمینه و انگیزه برای امربه معروف و نهی از منکر احترام و محبت است.

پیرویسی خطاب به اعضاء ستاد گفت: معرفی الگو به زندانیان برای جذب خوبی ها و ترک منکرات بسیار موثر است و باید با تشویق الگوهای شایسته زمینه جذب دیگران را فراهم کرد.