بوکسورهای جوان قمی مسافر مسابقات جهانی شدند

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درخشش بوکسورهای قمی در رقابت‌های بوکس قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی که به میزبانی هیئت بوکس استان قم به انجام رسید، اظهار کرد: خوشبختانه بوکسورهای جوان و آینده‌دار قم به خوبی توانستند توانمندی بوکس قم را به نمایش گذاشته و بر سکوی قهرمانی کشور بایستند.



بوکس قم را با قهرمانی کشور مطرح کردیم



وی با تاکید بر اینکه بوکس قم را با قهرمانی کشور مطرح کردیم، ابراز داشت: کسب عنوان قهرمانی و قرار گرفتن بر سکوی نخست پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان کشور در حضور تمام بوکسورهای جوان کشور از استان‌های مختلف در این رقابت‌ها کار بسیار سختی بود اما بوکس قم نتیجه سرمایه‌گذاری بر روی جوانان مستعد این رشته و همچنین تلاش و کوشش مربیان و ورزشکاران خود را در این رقابت‌ها گرفت.



رئیس هیئت بوکس استان قم با بیان اینکه سطح مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی در قم بسیار بالا بود، بیان کرد: این مهم به فدراسیون بوکس و کادر فنی تیم ملی بوکس رده سنی جوانان کشورمان این فرصت مغتنم را داد تا برترین‌ها را برای تشکیل تیمی قوی در پیکارهای جهانی شناسایی کند.



وی ادامه داد: دیدارهای نهایی اوزان 10 گانه رقابت‌های بوکس قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی در شهر مقدس قم در حالی در قم برگزار شد که قم چهار بوکسور در مسابقات پایانی داشت و این مهم در نوع خود در تاریخ بوکس قم سابقه نداشت.



10 بوکسور راهی مسابقات جوانان جهان می‌شوند



جعفری افزود: در مرحله نهایی شاهد مبارزه‌های بسیار خوبی در بین مدعیان قهرمانی اوزان مختلف بودیم که در نهایت از بین چهار بوکسور قمی حاضر در جمع فینالیست‌های اوزان ده گانه، سه نفر موفق به شکست حریفان و کسب مقام قهرمانی کشور شدند.



وی عنوان داشت: این دوره از مسابقات حکم انتخابی تیم ملی را داشت و به همین خاطر از سطح بسیار خوبی برخوردار بود و در نهایت نفرات برتر هر یک از اوزان به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات بوکس جهانی جوانان فراخوانده شدند.



جعفری با بیان اینکه حضور در مسابقات جهانی در حال حاضر در اولویت اصلی فدراسیون بوکس است یاد آور شد: در سال جاری میلادی مهم‌ترین رویداد برای بوکسورهای رده سنی جوانان حضور در پیکارهای قهرمانی جهان در کشور ارمنستان است و از بین بوکسورهای قمی حاضر در انتخابی تیم ملی محمد مردی و احسان خدایاری با کسب عنوان قهرمانی کشور نمایندگان بوکس قم در تیم ملی جوانان خواهند بود.



رئیس هیئت بوکس قم افزود: فدراسیون بوکس 10 بوکسور اعزامی به پیکارهای قهرمانی جوانان جهان در ارمنستان را در حالی معرفی کرد که محمد مردی در وزن منهای 52 کیلوگرم و احسان خدایاری در وزن منهای 64 کیلوگرم مسافر رقابت های جهانی ارمنستان شدند.

