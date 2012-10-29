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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

حجت الاسلام تقوی:

بیش از 340 مبلغ و مبلغه به شهرستان دامغان اعزام شدند

بیش از 340 مبلغ و مبلغه به شهرستان دامغان اعزام شدند

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از 340 مبلغ و مبلغه در مناسبت های ملی و مذهبی در نقاط مختلف شهری و روستایی دامغان به امر تبلیغ دین مبین اسلام پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره تبلیغات اسلامی دامغان با اشاره به عملکرد نیمه نخست سالجاری این اداره، افزود: در این مدت بیش از 340 مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهرستان دامغان اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیت های انجام شده در این مدت می توان به 28 مورد برگزاری جلسات گفتمان های دینی، شش جلسه هم اندیشی عفاف و حجاب، سه مورد جلسات حل اختلاف هیئات مذهبی و چهار مورد هماهنگی و همکاری در برگزاری راهپیمایی ها اشاره کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان همچنین جلسات گردهمایی مدیران هیئات قرآنی، جلسات شورای هیئات مذهبی، جلسات شئون فرهنگی، گردهمایی مبلغین و مبلغات، جلسات با کانون مداحان و بنیاد دعبل، برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی شهر و جلسه با نخبگان شهری و بانوان فعال عرصه فرهنگی را از دیگر عملکردهای این سازمان در نیمه نخست سال جاری دانست.

تقوی تصریح کرد: بیش از یک هزار جلد کتاب و 200 نرم افزار آموزشی به عنوان بسته های فرهنگی برای تغذیه فکری مبلغین و مبلغات شهرستان دامغان توزیع شد.

وی در پایان، بخش دیگری از فعالیت های این سازمان را برگزاری مسابقات فرهنگی، اجرای طرح های قرآنی، نصب پلاکارد و پوستر و بنرهای مذهبی و فرهنگی، کمک های نقدی و غیر نقدی به تشکل های مذهبی، سرکشی و بازرسی از مبلغین، چاپ و توزیع اطلاعیه، اجرای طرح های عمرانی خانه های عالم، تجهیز کتابخانه های شبستان مساجد، آموزش تخصصی مداحان، کارگاه آموزشی مبلغین و مبلغات، تجلیل از جانبازان پرسنل و .... عنوان کرد.

کد مطلب 1730746

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