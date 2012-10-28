وزارت دفاع برای تعیین تکلیف پادگان ساری اهتمام کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا افزود: طرح خروج از پادگان ساری سابقه بیش از 20 ساله داشته و برای مردم مرکز استان به صورت یک آمال درآمده است.

وی اظهار داشت: شهر ساری مرکز مازندران به هیچ یک از شاخص های توسعه یافتگی نزدیک نبوده و به اندازه وسعت و جایگاه مرکز استان بودنش رشد و توسعه نیافته است.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری در اوایل دوره سوم با اشاره به اینکه عدم توسعه یافتگی ساری به بی کفایتی و بی برنامگی برخی مدیران در ادوار گذشته برمی گردد، تصریح کرد: در حوزه توسعه شهر ساری باید برنامه محور بوده و طرح جامع مدیریت توسعه شهری تدوین کنیم.

دامادی با بیان اینکه ساری باید به مثابه سایر مراکز استانهای کشور رشد کند، یادآور شد: باید برای کلان شهر شدن مرکز مازندران فکری اساسی کرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه مسئولان خود را وامدار و بدهکار مردم می دانند، افزود: باید این مهم را در عمل برای مردم شهر و دیار خود به منصه ظهور و عمل برسانیم.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه تکلیف پادگان ساری با گذشت بیش از 20 سال از مصوبه آن در دوران استاندار وقت آقای مهندس مفیدی، مشخص نشده است، اظهار داشت: مسئولان وزارت دفاع اذعان دارند که آماده تعیین تکلیف برای خروج پادگان شهید فرامرزی از داخل شهر هستند ولی مسئولان شهری و استانی عزمی برای تحقق این مهم ندارند.

دامادی با بیان اینکه در هیچ نقطه از کشور، پادگان در مرکز شهر واقع نشده است، افزود: باید با تلاش نمایندگان و مسئولان استانی در اسرع وقت نسبت به خروج پادگان ساری از داخل شهر اقدام کنیم.

وی در ادامه با انتقاد از مسئولان شهری ساری بواسطه نبود مکانی برای تفرج و تفریح کودکان، اظهار داشت: شهروندان ساروی در حسرت نداشتن شهر بازی و پارک آبی پیش فرزندان و کودکان خود شرمسار هستند.

وی با بیان اینکه پروژه های بزرگ بر اساس برنامه جامع شهری باید در ساری اجرایی شود، افزود: شهرداری ساری باید به دنبال درامدهای پایدار از طریق جذب سرمایه گذار در شهر باشد.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.