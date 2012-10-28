شهردار جدید آمل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی فاطمی 35 ساله دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است و با اخذ اکثریت آرا اعضای شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله، به عنوان نخستین شهردار این شهر معرفی شد.



بخشدار امامزاده عبدالله آمل گفت: دولت در سال جاری به طور رسمی موافقت خود را با ارتقا شهر جدید امامزاده عبدالله در بخش امامزاده عبدالله اعلام کرده ودر این راستا زیرساختهای آن اکنون در حال فراهم شدن است.



یحیی عسگری پور افزود: با تلاشهای دولت نهم و دهم خدمات بسیار ارزشمندی در زمینه های مختلف تولیدی و اقتصادی دربخش امامزاده عبدالله انجام شده ، اما این منطقه نیاز به توجه بیشتر دارد.



سرانه کم سلامت سبب افزایش مشکلات بیمارستانهای خودگردان



قائم مقام وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایین بودن سرانه سلامت در کشور را مشکل عمده بسیاری از بیمارستانهای خودگردان دانست.



محمد مهدی ناصحی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران که به بررسی مشکلات بهداشتی ودرمانی آمل اختصاص داشت، گفت: به علت پایین بودن تعرفه های دولتی در بخش ارائه خدمات بیمارستانی به مردم و مراجعه بالای اقشار مختلف مردم به بیمارستانهای دولتی، سبب افزایش بیش از حد بار مالی به این بیمارستانها شده است.



وی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده تا حدودی زیادی از مشکلات مراکز درمانی و مردم را بر طرف خواهد کرد.







