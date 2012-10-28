اختراع جدید یک کرمانشاهی برای میکروب زدایی از شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مخترع کرمانشاهی دستگاهی ساخته که مصرف انرژی را30درصد پایین می آورد و در صورت حمایت از ساخت و توسعه ی آن، می تواند روش های پیشین را به بایگانی بفرستد و نام یک کرمانشاهی را بر روش پاکیزه سازی شیر بگذارد.

این دستگاه بدون استفاده از حرارت،یک هزار لیتر شیر را در 15دقیقه ضد عفونی می کند.

کامیار فرامرزی دانشجوی مهندس صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه در مورد اختراع خود توضیح داد: این دستگاه ساخته شده از یک مخزن استوانه ای استیل چند جداره است که شیر تازه داخل آن قرار می گیرد و زیر فشار هیدرولیکی به قدرت 800مگا پاسکال، کمپرس می شود.

این فشار موجب شکسته شدن پوسته میکروب های شیر و از بین رفتن تمام میکروب های موجود در آن می شود.

وی ادامه داد: بعد از کمپرس،شیر برای تخیله از یک سیستم یخچالی عبور داده می شود تا سرد شود.شیر وقتی از این قسمت دستگاه بیرون می آید،کاملا پاکیزه و سالم است.

فرامرزی اظهارکرد: دستگاه های معمولی پاستوریزه شیر به صورت پیوسته کارمی کنند؛ اما دستگاه جدیدبه صورت مقطعی عمل کرده ودریک بازه زمانی،مقدارمشخصی ازشیر را پاستوریزه می کند.طبق تحقیقات انجام شده،این دستگاه 30درصددرمصرف انرژی وزمان صرفه جویی می کند.

وی افزود: ازمزیت های دیگرسیستم جدیدمی توان به حجم کم وقیمت منسب دستگاه آن اشاره کرد.این دستگاه کمتر از2مترونیم ارتفاع داردوشعاع سطح استوانه آن75 سانتیمتراست.قیمت تمام شده ساخت آن نیزیک پنجم سیستم های مشابه درصنایع شیراست.

فرامرزی گفت: سیستم جدید ضدعفونی شیرباکمک هزینه دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه درمسابقه بین المللی اختراعات 2012 IENA آلمان (11 تا12 آبان)حضورخواهدیافت والبته این تنها حمایت صورت گرفته ازاین اختراع است.

وی یادآورشد: این دستگاه فروردین سالجاری درالمپیاداختراعات کشورسوییس به صورت غیرحضوری وفقط درقالب یک پوسترمعرفی شد وتوانست بین75 طرح ازکشورهای مختلف درزمینه صنایع غذایی،مدال طلا کسب کند.

پاستوریزاسیون که از مراحل مهم عرضه این ماده غذایی محسوب می شود،عملی است حرارتی. این شیوه را دانشمند فرانسوی لویی پاستور کشف کرده است. در روش پاستوریزاسیون،حرارت بر مبنای مقاومت مقاوم ترین میکروب بیماری زا تعیین می شود و میزان دما و زمان دهی در روش های مختلف تفاوت دارد.در حال حاضر روش متداول پاستوریزاسیون در بیشتر کارخانه ها روش حرارتی تند یا مدوام است.

گفتنی است، اختراع کامیارفرامرزی درجشنواره ITEX مالزی هم طلا گرفت؛اما هنوزازسوی سرمایه گذاران داخلی به مرحله تولیدنرسیده است.





کسب رتبه نخست مسابقات قرآن کشور توسط دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه

ثمین کرم دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه درمسابقه های قرآن وعترت مناطق هجده گانه کشور به رتبه نخست دست یافت.

درپایان هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (ع) دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور که به میزبانی واحدقزوین برگزارشد،نفرات برتر رشته های مختلف معرفی شدند و ثمین کرم توانست به نمایندگی از منطقه 11 و واحد کرمانشاه در رشته قرائت به روش ترتیل رتبه برتر را ازآن خودکند.

گفتنی است این دانشجوی واحدکرمانشاه درمسابقات قرآنی،دارای عناوین مختلفی درسطح دانشگاه،منطقه وکشور است.



