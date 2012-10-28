  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۴۷

هجرتی:

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی بجنورد مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی بجنورد مشخص شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شطرنج شهرستان بجنورد گفت: نفرات برتر رقابت‌های شطرنج قهرمانی بجنورد، گرامیداشت دهه امامت و ولایت مشخص شدند.

نقی هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت دهه امامت و ولایت یک دوره مسابقات شطرنج قهرمانی شهرستان بجنورد با شرکت شطرنج بازانی از بخش‌ها و مناطق مختلف این شهرستان و در رده سنی آزاد برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در محل مدرسه شطرنج پارت بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات شطرنج بازان در پنج دور و به روش سو یسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

هجرتی افزود: در پایان مسابقات ساسان راضیان به مقام قهرمانی رسید و قائم مسعودی و امین طیبی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی در ادامه با اشاره به اتمام مسابقات قهرمانی شطرنج رده‌های سنی خراسان شمالی در بخش پسران و دختران گفت: رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی خراسان شمالی با هدف شناسایی نفرات برتر برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور( ویژه رده‌های سنی) و همچنین شرکت در اردوهای آمادگی به میزبانی بجنورد برگزار شد.

این مسئول با اعلام اینکه در این مسابقات نیز نفرات برتر مشخص شده‌اند، اظهار داشت: بر اساس برنامه نفرات برتر هر رده سنی به مسابقات قهرمانی کشور که بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1730752

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها