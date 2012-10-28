نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی بجنورد مشخص شدند

نقی هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت دهه امامت و ولایت یک دوره مسابقات شطرنج قهرمانی شهرستان بجنورد با شرکت شطرنج بازانی از بخش‌ها و مناطق مختلف این شهرستان و در رده سنی آزاد برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در محل مدرسه شطرنج پارت بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات شطرنج بازان در پنج دور و به روش سو یسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

هجرتی افزود: در پایان مسابقات ساسان راضیان به مقام قهرمانی رسید و قائم مسعودی و امین طیبی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی در ادامه با اشاره به اتمام مسابقات قهرمانی شطرنج رده‌های سنی خراسان شمالی در بخش پسران و دختران گفت: رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی خراسان شمالی با هدف شناسایی نفرات برتر برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور( ویژه رده‌های سنی) و همچنین شرکت در اردوهای آمادگی به میزبانی بجنورد برگزار شد.

این مسئول با اعلام اینکه در این مسابقات نیز نفرات برتر مشخص شده‌اند، اظهار داشت: بر اساس برنامه نفرات برتر هر رده سنی به مسابقات قهرمانی کشور که بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.