به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم شجاعی عصر یکشنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سمنان با مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در شورای شهر سمنان گفت: با توجه به اینکه درآمد سازمان‌های وابسته به شهرداری سمنان که فعالیت خدماتی دارند پایین است باید از پرداخت مالیات معاف شوند.

وی با اشاره به اینکه منابع درآمدی این سازمان‌ها شامل کمک‌های شهرداری است، اظهار داشت: بر اساس قانون کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌های وابسته مشمول مالیات نمی‌شود.

شجاعی با بیان اینکه در صورت اجرای صحیح این قانون و تخصیص سهم شهرداری‌ها به صورت کامل می‌توان از فشار مالی بر شهرداری کم نمود، افزود: اداره کل امور مالیاتی استان سمنان ارزش منطقه‌ای معاملاتی عرصه را تعیین کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان با اشاره به اینکه تعرفه عوارضی شهرداری‌ها باید حداکثر تا اواسط دی ماه در شوراهای اسلامی تصویب شود، اظهار داشت: باید این تعرفه ها پس از گذراندن مراحل قانونی تا 15 بهمن به اطلاع مردم برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه مقدار ارزش معاملاتی در تصمیمات شهرداری و شورا و نتیجه آن برای مردم موثر است، گفت: تعیین مقدار ارزش منطقه ای معاملاتی شهرها قبل از این تاریخ، موجب شفاف تر شدن تصمیمات و نتیجه ای بهتر و واقعی تر برای مردم می شود.

شجاعی همچنین تعیین سهم شهرداری سمنان از عوارض گمرک، انتقال سوخت، توزیع و فروش سیگار، صدور گذرنامه و جرایم راهنمایی و رانندگی را خواستار شد.

رئیس شورای شهر سمنان افزود: تعامل مثبت میان شهرداری ها و اداره کل امور مالیاتی استان سمنان می تواند راهگشا باشد و بسیاری از مسائل شهری را حل کند.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و بالا رفتن هزینه های شهرداری ها برای خدمت رسانی به مردم و کاهش درآمد های آن، مالیات های سنگین فقط مانع کند تر شدن روند خدمت رسانی به مردم می شود.

شجاعی همچنین تعامل میان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان و شورای اسلامی شهر و شهرداری سمنان را بسیار مثبت ارزیابی و بر ادامه روند این تعامل تاکید کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از تصمیمات زیرساختی و ارزشمند شورای اسلامی شهر سمنان و اجرای آن توسط شهرداری سمنان، اجرای این خدمات را حاصل همدلی و همراهی میان شورا و شهرداری دانست.

محمدتقی رضائیان تعامل میان شهرداری و اداره کل امور مالیاتی استان سمنان را خوب ارزیابی کرد و ضمن استقبال از گسترش تعامل میان این دو دستگاه، افزود: نقش شهرداری ها در وصول مالیات از مودیان در شهرها غیر قابل انکار است.

وی همچنین در خصوص سهم شهرداری سمنان از عوارض بر ارزش افزوده، گفت: با توجه به کاهش جدی درآمدهای مودیان در شش ماهه اول سال جاری، مبلغ سهم شهرداری ها نیز کاهش یافته است.

رضائیان همچنین در خصوص مالیات برخی از سازمان های وابسته به شهرداری سمنان نیز اعلام آمادگی کرد در صورت وجود راه های قانونی، این موضوع مورد بررس قرار گیرد.