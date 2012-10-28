اجرای بزرگترین پروژه ورزشی طبقاتی مازندران در چالوس

سید نورالدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگترین پروژه ورزشی مازندران بصورت طبقاتی در چالوس عملیاتی و اجرایی می شود.



وی افزود: این پروژه بزرگ ورزشی در ضلع جنوبی ورزشگاه شهدای هفتم تیر چالوس در سه طبقه در حال انجام بوده که رشته های ورزشی وزنه برداری، پرورش اندام، تکواندو، کاراته، بوکس، ژیمناستیک و کشتی در آنجا فعال خواهند شد.



حسینی بیان داشت: این پروژه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در چالوس بوده که با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال آماده سازی است.



به گفته وی، پروژه سه طبقه ورزشی که برای نخستین بار در مازندران در حال احداث بوده در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.



وی در ادامه تصریح کرد: برنامه هایی برای برگزاری پیاده روی بزرگ خانوادگی در دهه فجر امسال در چالوس در دست اقدام می باشد که امیدواریم بتوانیم این مهم محقق شود.



رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس افزود: خوابگاه ورزشکاران در چالوس با اعتباری به مبلغ 55 میلیون تومان در حال ساخت است که تاکنون نیز پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته است.



وی گفت: تیمهای فوتبال چالوس در رقابتهای مختلف کشوری و در رده های سنی گوناگون فعالیت بسیار خوب و رو به جلویی را دارند که در آینده شاهد موفیتهای بیشتر آنها خواهیم بود.