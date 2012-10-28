مسئولان برای جاری شدن علم در زندگی مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه شورای سیاستگذاری مجمع عمومی شبکه نانو فناوری جهان اسلام که عصر امروز در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج برگزار شد، اعضای این شورا متشکل از مسئولان پژوهشگاه، مسئولان استانداری البرز و برخی از مدیران استان در خصوص چگونگی و کیفیت برگزاری اولین مجمع عمومی شبکه نانو فناوری جهان اسلام به بحث و تبادل نظر نشستند.

رئیس پژوهشکده نانو مواد پژوهشگاه مواد و انرژی در ابتدای این جلسه گفت:استان البرز به عنوان قطب کشاورزی و صنعت در کشور و پیشرو در این زمینه مطرح است و وجود پزوهشگاه نیز در کنار این مزیت ها باعث خواهد شد تا پروژه های تحقیقاتی با همکاری و تعامل مناسبی به ثمر برسد.

سعید حصارکی ادامه داد: جلسات متعددی در استانداری با حضور سازمان صنعت معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و مدیرکل جهاد کشاورزی استان مبنی بر تشکیل کنفرانس های مرتبط با فناوری نانو تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه برگزار شده مقرر شد تا کنفراسی در زمینه کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت، کشاورزی و ... در استان برگزار شود.

حصارکی افزود: باتوجه به اینکه برگزاری اولین مجمع عمومی شبکه نانو فناوری جهان اسلام نیز در دستور کار قرار دارد پیشنهاد می شود این دو برنامه که از نظر محتوایی نیز همسو هستند همزمان برگزار شوند.

برای جذب سرمایه گذار خارجی همکاری استانداری لازم است

در ادامه رئیس پژوهشگاه مواد وانرژی با اشاره به تصویب کامستک به ایجاد سه شبکه در ایران گفت: تشکیل شبکه نانو فناوری در پژوهشگاه مواد و انرژی، ایجاد دانشگاههای مجازی در دانشگاه پیام نور و شبکه مراکز رشد قطب های علمی در پارک علم و فناوری واقع در استان گیلان عناوین سه شبکه ای است که در ایران تشکیل شده است.

علی اصغرتوفیق با اشاره به پیشنهاد رئیس پژوهشکده نانو اظهارداشت: همزمانی دو برنامه به لحاظ برد تبلیغاتی در سطح خارجی و داخلی حائز اهمیت است.

وی اعلام کرد: تا کنون شش کشور برای شرکت در مجمع عمومی شبکه نانو فناوری جهان اسلام اعلام امادگی کرده اند و اگر زمان مناسبی برای برگزاری مجمع در نظر گرفته شود با تعامل بیشتر تعداد کشورهای شرکت کننده افزایش خواهد یافت.

توفیف تصریح کرد: در کنار برگزاری این مجمع اگر استانداری طبق اعلام آمادگی خود مبنی بر تخصیص زمین برای ایجاد شهرک فناوری نانو همکاری لازم را بنماید می توانیم جذب سرمایه گذار خارجی نیز داشته باشیم.

مسئولان برای جاری شدن علم در زندگی مردم تلاش کنند

معاون پژوهش و فناوری وزرات علوم تحقیقات و فناوری گفت: پیوند مجمع و کنفرانس با شرط حضور کشورهای خارجی و عضو با تعداد مناسب پیامدهای مناسب تری با توجه به وجود مباحث اسلام گریزی و ایران هراسی به دنبال دارد.

محمد مهدی نژاد نوری ادامه داد: تمامی این جلسات و کنفرانس ها باید خروجی مناسبی مبنی بر جاری شده علم در زندگی مردم و اقتصاد داشته باشد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر دانش فناوری نانو بیشترین قابلیت و پتانسیل رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف را دارد و باید تلاش شود تا فعالیت های این حوزه کاربردی شود.

معاون پژوهش و فناوری وزرات علوم تحقیقات و فناوری گفت: در برگزاری همایش یاد شده رویکرد نباید فقط ارائه مقالات و سخنرانی ها باشد.

مهدی نژاد نوری افزود: با توجه به قابلیت های استان فعالیت های حوزه نانو در البرز باید به عنوان فعالیت های پایلوت در کشور انجام شود.

در اولین جلسه شورای سیاست گذاری مجمع عمومی شبکه نانو فناوری جهان اسلام که عصر در پژوهشگاه مواد وانرژی برگزار شد طبق مصوبات جلسه برگزاری مجمع عمومی شبکه نانو از تاریخ آذر ماه امسال به تاریخ اردیبهشت ماه سال آینده موکول شد.

همچنین تفویض ریاست مجمع به معاون پژوهش وزارت علوم و تفویض ریاست افتخاری به استانداری، تشکیل سه کمیته علمی اجرایی و تبلیغاتی و تشکیل جلسه در استانداری برای انتخاب اعضای کمیته ها از دیگر مصوبات این جلسه بود.