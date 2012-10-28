غلبه همای دیلم بر هلال احمر گراش/ تکیه هما بر صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات لیگ سه فوتبال کشور و از هفته چهارم این مسابقات همای دیلم توانست در ورزشگاه خانگی خود دو بر یک تیم هلال احمر گراش را دو بر یک شکست دهد.

در این دیدار ابتدا تیم هلال احمر گراش توانست از میزبان خود پیش بیفتد ولی در ادامه هما که نمی خواست در خانه بازنده باشد، فشار حملات خود را افزایش داد و اگر مهاجمان این تیم قدر موفقیت‌های بدست آمده را می‌دانستند شاید تعداد گل‌های زده به بیشتر از انگشتان یک دست می رسید ولی در نهایت این دیدار دو بر یک به پایان رسید.

با توجه به اینکه تیم صدرنشین جدول این گروه یعنی سیمان بهبهان تن به شکست داد، هما با این پیروزی توانست با هشت امتیاز بر صدر جدول تکیه زند.

هما در سه دیدار گذشته خود با کارگر بنه گز در دیلم تن به مساوی داده است و در دومین دیدار نیز این نتیجه را با شهرداری ماهشهر تکرار کرد و در سومین دیدار که در کیش برگزار کرد توانست دو بر یک امید کیش را شکست دهد. هما در دیدار بعدی مهمان سیمان بهبهان است.

امید دیلمی مدیر فنی تیم همای دیلم در گفتگو با خبرنگار مهر در پایان این بازی از مشکلات مالی این تیم سخن گفت و خاطر نشان کرد: منتظر کمک‌های مالی مسئولان شهرستان و استانی هستیم و اگر به موقع پول به تیم تزریق شود قطعاً این روند روبه رشد ادامه پیدا خواهد کرد.