بصیرت افزایی باید به عنوان سرلوحه برنامه های فرهنگی دانشگاه مدنظر قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام امیر ابراهیم زاده عصر روز یکشنبه درآیین افتتاح حسینیه دانشگاه بناب در جمع مسئولین و دانشگاهیان با اشاره به تأکیدات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت نماز درکشور گفت: در خصوص این امر مهم وزارت علوم و دانشگاه آزاد بخشنامه های متعددی را صادر نموده اند؛ ولی ما مسئولین باید با عمل به بخشنامه اهتمام جدی در خصوص نماز داشته باشیم و هیچ عذر و بهانه ای از مسئولین در این زمینه قابل قبول نیست.

نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بناب سپس با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها اظهار داشت: این وظیفه ماست که خواسته معظم له را به منصه ظهور برسانیم.

وی همچنین تأکید کرد: دانشگاه بناب اواخر آبان ماه دومین کرسی آزاداندیشی را با موضوع اقتصاد و با حضور مسئولین و دانشجویان برگزار خواهد کرد.

حجت الاسلام ابراهیم زاده از راه اندازی نهضت بزرگ حفظ قرآن درکشور خبرداد و اظهار امیدواری کرد با ایجاد چنین مکانهایی شاهد تحقق خواسته مقام معظم رهبری در رسیدن حافظان قرآن به ده میلیون نفر در کشور باشیم.

نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بناب در ادامه با تشریح گوشه ای از برنامه های فرهنگی انجام شده در این دانشگاه گفت: اجرای حلقه های معرفت، راه اندازی نشریات علمی و پژوهشی از جمله برنامه های دردست اقدام معاونت فرهنگی و نهاد رهبری در دانشگاه است.