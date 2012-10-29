تشکیل کمیته ویژه ایثارگران/ ارتباط ضعیف وزارت کشور با کمیسیون اجتماعی

عبدالرضا عزیزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین جشواره مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا بعد از رفتن جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پرونده "شستا" در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری است گفت: پرونده در کمیسیون باقی می ماند و هیچ پرونده ای بعد از تغییر و تحولات مدیریتی جابجا نمی شود. در مورد این پرونده هم باید بگویم در کمیسیون است و تاکنون لزومی نداشته تا آن را مطالعه کنم.

ارتباط ضعیف مجلس با قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزرا و مسئولانی مانند رئیس سازمان زندانها، رئیس کمیته امداد، وزیر ورزش و جوانان و... برای آشنایی و پاسخگویی به برخی سوالات به کمیسیون اجتماعی دعوت شدند گفت: بهترین نشست با رئیس سازمان زندانها بود ولی برخی از مسئولان مانند علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و مجری طرح تحول اجتماعی ارتباط خوبی با مجلس برقرار نکرده و حتی یکبار هم به کمیسیون اجتماعی نیامده است.

نظری در مورد افزایش سن بازنشستگی ندارم

عزیزی در مورد موضوع افزایش سن بازنشستگی گفت: سازمان تامین اجتماعی یک NGO است و من در مورد تصمیمات این سازمان و این موضوع اظهار نظری نمی کنم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت لایحه سازمانهای مردم نهاد در چه مرحله ای است گفت: پرونده این لایحه مفتوح بوده و در حال بازنگری هستیم.

تشکیل کمیته ویژه ایثارگران در کمیسیون اجتماعی

عزیزی با اشاره به دوبار حضور مسعود زریبافان در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مشکلات جانبازان و ایثارگران موجب شده تا کمیته ویژه ای به نام کمیته ایثارگران در کمیسیون مجلس تشکیل شود.

وی گفت: موضوع بیمه زنان خانه دار، کودکان بی سرپرست و دوشغله ها در قالب طرح و لایحه در دستور اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.