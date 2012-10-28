به گزارش خبرنگار مهر، زهره طبیب زاده عصر امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در پاسخ به این سئوال که حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید ؟ افزود: معتقدم اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات شانسی برای پیروزی ندارند؛ آنها عملکرد نامناسبی را از خود در فتنه 88 به جا گذاشتند. از این رو حتی اگر بعضی از چهره های این جریان سیاسی نامزد انتخابات شوند نمی توانند رای مردم را به دست آورند.

وی رقابت اصلی انتخابات ریاست جمهوری را بین چهره های شاخص اصولگرا دانست و گفت: رقابت اصلی بین نامزدهای اصولگرا صورت خواهد گرفت. البته مردم باید به فردی اعتماد کنند که عملکرد قابل قبولی را از خود در فتنه 88 نشان داده اند ضمن آنکه رئیس جمهور آینده نه در شعار بلکه در عمل باید تابع ولی فقیه باشد.

عضو جبهه پایداری در ادامه فعالیت های زودهنگام انتخاباتی را به صلاح ندانست و اظهار داشت: رویداد مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان خود انجام شود و نباید از الان فضای جامعه را انتخاباتی کرد.

طبیب زاده با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری به هیچ وجه قابل قیاس با انتخابات مجلس نیست گفت: در انتخابات مجلس ما باید تکثر نامزدها روبرو هستیم اما این تکثر نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری همچون انتخابات مجلس دیده نمی شود. بر این اساس انتخاب برای مردم بسیار آسان تر است.

وی گفت: بنده به فعالان ، احزاب و تشکل های سیاسی توصیه می کنم در زمان معین و بر اساس قانون وارد فعالیت های انتخاباتی شوند و از الان طبل انتخابات را به صدا درنیاورند.

بنابراین این گزارش نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها ظهر امروز به صورت رسمی آغاز بکار کرد.