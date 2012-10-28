به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی "افسون شهرت از تیتر تا گیشه" با موضوع تعامل دوسویه بازیگران و رسانه‌ها با حضور نیوشا ضیغمی و شهرام حقیقت دوست و با اجرای شهرام شکیبا عصر امروز یکشنبه 7 آبان ماه در سرای روزنامه نگاران نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

ضیغمی در این نشست درباره آسیب‌ها و یاری های مطبوعات نسبت به هنرمندان اظهار کرد: زمانی که سال 84 برای بازی در فیلم سینمایی "شوریده" نامزد شدم، مطبوعات به معرفی من کمک بسیاری کرد و آن زمان یک عامل پیش برنده بود اما اکنون آسیب های مطبوعات بیشتر حس می شود.

وی افزود: گاهی این سوال پیش می آید که چرا بازیگران بداخلاق هستند و تن به مصاحبه نمی دهند اما اگر خبرنگاری که برای مصاحبه می آید نامی آشنا داشته باشد و کارنامه کاری او را بدانیم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

حواشی زندگی چهره‎ها؛ داغی گیشه مطبوعات

این بازیگر با بیان اینکه حواشی زندگی چهره های شناخته شده به یکی از عوامل جذابیت مطبوعات منجر شده است، تصریح کرد: برخی سعی دارند از این راه گیشه مطبوعات را داغ کنند. نشریات زرد نیز که در این زمینه دست به حاشیه سازی می زنند تا فروش بیشتری داشته باشند.

ضیغمی با انتقاد از روزنامه نگارانی که سوالات تکراری و همیشگی می پرسند، یادآور شد: دیگر اینطور مصاحبه ها برایم جذابیتی ندارند. اگر در معرض مصاحبه ای قرار بگیرم که در آن سوالات چالش برانگیز مطرح شود بهتر است. گفتگویی که تأثیرگذار باشد. البته منظورم سوالات جنجالی نیست که باعث سوءتفاهم و دلخوری می شوند.

این بازیگر سینمای تجاری با تأکید بر لزوم تعامل دوسویه در یک مصاحبه، ادامه داد: در کشورهای خارجی پررنگ یا کمرنگ کردن افراد شناخته شده با برنامه ریزی اتفاق می افتد و تئوریسن هایی این کار را بر عهده دارند. در واقع قدرت مطبوعات به حدی است که می تواند یک فرد فراموش شده را دوباره احیا کند.

وی در پایان سخنان خود در پاسخ به اینکه از بین معیارهایی چون عکس روی جلد، تیتر و سوالات مطرح شده، کدام یک برایش مهم تر است، سوالات را انتخاب کرد.