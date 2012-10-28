البرز به کارگاه سازندگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی در اولین جلسه شورای سیاست گذاری مجمع عمومی شبه نانو فناوری جهان اسلام که عصر امروز در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: ایجاد شهرک نانو فناوری در استان البرز سازندگی هر چه بهتر این استان را در تولید علم به دنبال دارد.

وی ادامه داد: ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی باید با جدیت این موضوع را در استانداری پیگیری کند زیرا با پیگیری بطور قطع مصوبات خوبی در این خصوص خواهیم داشت.

رمضانی تاکید کرد: با تشکیل شهرک فناوری نانو در استان البرز زمینه های جذب محققان و سرمایه گذاران فراهم خواهد شد و این در حالی است که اهداف استانی فروش و ارائه دانش است.

در ادامه این جلسه مسئول امور بین الملل پژوهشگاه مواد وانرژی به ارائه چکیده ای از اقدامات انجام شده پس از افتتاح شبکه نانو فناوری جهان اسلام در پژوهشگاه مواد و انرژی پرداخت و گفت: در طول این مدت به منظور عضوگیری برای شبکه بروشورهایی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت علوم و وزارت امور خارجه جهت ارسال به رایزنان فرهنگی در کشورهای محل ماموریت تهیه شد.

هنسا قادری ادامه داد: شناسایی افراد متخصص در کشورهای اسلامی، ارسال دعوتنامه از طرف شبکه، حضور در نشست دوستی پارلمانی اندونزی و رایزنی در خصوص عضویت در شبکه، تهیه بانک اطلاعاتی از متخصصین نانوتکنولوژی در کشورهای اسلامی، دریافت نامه های پذیرش دعوت از کشورهای مالزی، عمان و پاکستان، تهیه فهرستی از مخاطبان داخل و خارج از کشور و تهیه دعوتنامه، هماهنگی برای شرکت مهمانان خارجی در مجمع عمومی شبکه نانو فناوری جهان اسلام و ... ازجمله فعالیتهای انجام شده است.

وی اعلام کرد: همچنین رایزنی هایی نیز برای تسریع در عضو گیری با معاون دبیرکل اکو و تنی چند از کارشناسان در تهران، ملاقات با رئیس آیسیسکو در پایتخت، ملاقات با روسای شبکه های جهان اسلام مستقر در جمهوری اسلامی و گفتگو با معاون مرکز مطالعات اسلامی نیز از دیگر اقداماتی است که در این خصوص انجام شده است.