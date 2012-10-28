به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اولین روز برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه این خبرگزاری به سئوالات خبرنگار مهر پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص مانور اخیر رسانه های بیگانه در خصوص کشته شدن تعدادی از دانش آموزان در اردوهای راهیان نور و تاکید بر این نکته نباید دانش آموزان ایرانی سفرهای راهیان نور بروند گفت: این حرفها بسیار بی معنی است . فرزندان ما باید به سفرهای راهیان نور بروند تا عظمت و فداکاری های دوران دفاع مقدس را مشاهده کنند.

وی افزود: فرزندان ما باید ببینند که در زمان جنگ چه افتخاراتی توسط رزمندگان برای کشور ایجاد شد و آنها با چه ایثارگری هایی وطن خود و اسلام را حفظ کردند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه باید دقت کنیم تا از این گونه اتفاق ها در آینده روی ندهد گفت: ما به هیچ وجه نمی توانیم راهیان نور را تعطیل کنیم و این حرفها بسیار غلط است. این گونه تعبیرهای دشمنان و برخی عوامل داخلی آنان مانند این می ماند که اگر یک هواپیما سقوط کرد بگوییم دیگر هیچ کس به هواپیما مسافرت نکند یا اگر اتومبیلی تصادف کرد بگوییم دیگر هیچ کس پشت فرمان ماشین ننشیند.

عزیزی گفت: باید دقت کنیم تا تصادفها در جاده های کشور کمتر شود و امنیت سفرها برای اردوهای راهیان نور بالاتر برود.

نماینده مردم شیروان ادامه داد: تعطیل کردن اردوهای راهیان نور غیر منطقی و خواسته دشمنان است.

وی با بیان اینکه حادثه کشته شدن 26 دانش آموز دختر بروجنی هشدار مهمی بود گفت: آموزش و پرورش ، بسیج مستضعفین و دیگر سازمانهای دخیل باید دقت زیادی به خرج دهند تا امنیت سفرهای راهیان نور بالاتر برود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به جوسازی دشمنان نیز اشاره کرد و گفت: ضد انقلاب و دشمنان ملت ایران از هر فرصتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده می کنند و متاسفانه افرادی در داخل نیز خواسته یا ناخواسته و آگاهانه و ناآگاهانه در مسیر حرفهای دشمنان قدم بر می دارند که این بسیار غلط است.

عزیزی گفت: ما اگر قصوری در زمینه کشته شدن 26 دانش آموزان بروجنی وجود داشته را قبول می کنیم اما این دلیل نمی شود که بخواهیم اردوهای معنوی راهیان نور را تعطیل کنیم.